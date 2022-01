« Un voleur talentueux » : un chat connu localement dérobe divers objets insolites chez ses voisins !

Keith aime explorer son quartier de Christchurch en Nouvelle-Zélande, mais pour une raison bien particulière... Le chat est connu pour voler divers objets à ses voisins !

La vague de crimes a commencé il y a 3 ans. Un cambrioleur portant de longues moustaches et une robe noire s'est mis à voler des vêtements, notamment des soutiens-gorge. Il a même rapporté des anguilles vivantes, rapporte Dailystar dans un article paru le 23 décembre 2021. Son nom ? Keith.

Au fil du temps, d'autres objets sont entrés dans la ligne de mire du félin âgé de 5 ans. Il a récemment dérobé un bang, un dispositif servant à fumer, ainsi qu'un sac contenant une poudre blanche non identifiée par ses propriétaires, David et Ginny Rumbold. Cette dernière a confié avec humour : « Je lui ai dit que des diamants et de l'argent seraient mieux. Mais cela ne s'est pas produit jusqu'à présent. »

© John Kirk-Anderson / Stuff

Le plus célèbre kleptomane du coin

Le Lupin de Christchurch a également sévi chez un artisan local. Il a réussi à transporter des bottes à embout d'acier, une à la fois, jusqu'à son domicile sans être vu. Il ne fait aucun doute que Keith est passé maître en l'art du vol ! Il est d'ailleurs décrit comme « un voleur talentueux ».

Les Rumbold ont désormais l'habitude de remplir des boîtes, disposées devant leur porte d'entrée, avec les objets subtilisés par leur chat. Même si les trésors de Keith finissent par retrouver leurs véritables propriétaires, il ne baisse pas les pattes et poursuit naturellement son activité !

Heureusement, selon Ginny Rumbold, la kleptomanie du félin amuse plus qu'elle n'agace le voisinage. Keith est, en quelque sorte, devenu une petite star locale.

Mais ses récentes trouvailles liées à la drogue ont attiré l'attention des autorités locales. Un porte-parole de la police a déclaré : « La dernière découverte de Keith est particulièrement préoccupante – un instrument utilisé pour fumer du cannabis. Nous allons saisir l'outil et parler à Keith de l'endroit où il l'a acquis ! »