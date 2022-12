Un chat et un chaton se font abandonner dans des boîtes en carton devant les portes d’un refuge

Quand les membres du St Francis Animal Welfare sont venus travailler le 15 novembre dernier, ils ont fait une découverte dont ils se seraient bien passés. Le Daily Echo raconte qu’ils ont trouvé 2 boîtes en carton abîmées, trempées et accompagnées d’une note, dans lesquelles étaient nichés 2 pauvres chats abandonnés…

« Ils sont chanceux d’être encore en vie »

Ce sont 2 petites boules de poils extrêmement mouillées qui se trouvaient là. Elles avaient subi l’orage, les vents et les pluies intenses de la nuit précédente. Le premier chat était dans un triste état, mais celui du chaton émacié était bien plus épouvantable, à tel point que les bénévoles furent surpris qu’il tienne encore sur ses pattes.

En tout cas, ces derniers sont ravis qu’ils ne se soient pas échappés dans la nature, qui leur réservait probablement un sort bien plus hasardeux. Ils les ont alors admis au sein de leur refuge, séchés, nourris et soignés, avant de les héberger dans leurs propres maisons (le St Francis Animal Welfare avait atteint sa capacité d’accueil maximale).

Un abandon qui a mis leur vie en péril

Sur les cartons, il y avait une note en piteux état, sur laquelle on pouvait lire : « Bonjour, je m’appelle Lola et j’ai un an. Mon propriétaire, qui vient de décéder, pensait que j’étais une femelle – d’où ce nom. Je suis joueur et gentil, alors s’il vous plaît, trouvez-moi une nouvelle famille ».

Ce message n’a pas apaisé la colère des membres du St Francis Animal Welfare, qui condamnent cet acte d’abandon avec fermeté. Ils déplorent que les anciens maîtres de ces chats n’aient pas pris en considération leur sécurité ni leur bien-être. « Si vous êtes vraiment désespérés, attendez au moins qu’un centre de secours soit ouvert et remettez-les à quelqu’un. Ne les laissez pas dans une boîte en carton non protégée, dans le noir par une nuit humide et orageuse ! » se sont-ils exprimés sur Facebook.