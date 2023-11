Le fabuleux destin de Benjamin, chaton rescapé à 3 pattes obsédé par le lave-vaisseille

Benjamin, un adorable chaton roux, avait été découvert errant dans les rues d’Indianapolis (Etats-Unis) à l’âge de 7 semaines. Il souffrait d’une blessure grave à la patte avant droite, et la personne qui l’avait recueilli l’avait emmené aux urgences vétérinaires.

L’amputation du membre était inévitable. Après l’opération, toutefois, le jeune félin a vite retrouvé son entrain. Il n’a eu aucun mal à s’adapter à son handicap en faisant preuve d’une résilience exceptionnelle.



Lori White / Instagram

Il a été confié à Lori White, mère d’accueil bénévole pour l’association ARPO (Alliance for Responsible Pet Ownership). D’emblée, elle a été charmée par la personnalité à la fois douce et enjouée du minet à 3 pattes. « Dès que je l'ai récupéré, il a commencé à ronronner et m'a gratifiée de son miaulement si particulier. Je pense qu'il savait à ce moment-là qu'il n'était plus seul et qu'il était en sécurité », raconte-t-elle à Love Meow.

Curieux et débordant d’énergie, Benjamin a exploré la pièce aménagée par sa bienfaitrice jusque dans ses moindres recoins. Il a rapidement appris à utiliser la litière et n’a cessé d’impressionner la bénévole. « Il n’a jamais semblé triste ou souffrant », dit-elle.



Lori White / Instagram

Une passion peu commune

Le chaton s’est beaucoup intéressé au lave-vaisselle. Il était totalement fasciné par cette machine et a pris l’habitude d’observer Lori White très attentivement quand elle y plaçait la vaisselle, la mettait en marche puis la vidait. « Je n'ai jamais eu de chaton qui aime autant le lave-vaisselle que Benjamin. Il prend son rôle de superviseur très au sérieux et s'assure que tout est chargé et déchargé correctement », explique-t-elle à ce propos.



Lori White / Instagram

Benjamin a atteint l’âge d’être adopté et a très vite trouvé sa famille pour toujours, celle d’une auxiliaire vétérinaire faisant partie du personnel qui l’avait soigné. Il s’appelle désormais Captain Hook (Capitaine Crochet) et a une sœur à la robe noire répondant au nom de Tinkerbell (Fée Clochette).



Lori White / Instagram

Dans sa nouvelle maison, il continue de s’adonner à sa passion du lave-vaisselle et l’a même transmise à sa congénère.

Lori White / Instagram