Une chatte et ses petits repérés dans un barbecue mobilisent en urgence les sauveteurs

Les félines gestantes recherchent généralement l'endroit parfait pour mettre au monde leur progéniture. Bien que certains lieux puissent paraître chaleureux et sécurisants, ils sont en réalité très dangereux.

Dryden et Teasley, 2 agents du contrôle animalier de Cheyenne, dans le Wyoming (États-Unis), ont sauvé une famille de chats coincée dans un barbecue. Par chance, les animaux ont été repérés avant que l’appareil soit utilisé.

Le propriétaire du grill a repéré des petites silhouettes à l'intérieur de son appareil. En s'approchant, il a découvert qu'il s'agissait d'une chatte et de ses 3 chatons. Lesquels semblaient ne pas pouvoir s’extirper de là.

photo d'illustration

Des experts du sauvetage appelés

Face à cette situation, l'individu a eu le bon réflexe de contacter les membres du contrôle animalier local. Ceux-ci n'ont pas mis longtemps avant d'arriver sur les lieux. En plus de se faire brûler s’ils n’avaient pas été vus, les félins risquaient de développer une infection à cause de la poussière présente dans le barbecue. Il était donc urgent de les déloger.

Dryden et Teasley les ont sortis un par un avec délicatesse et professionnalisme, avant de les placer dans une cage. La famille a ensuite été prise en charge par le personnel du refuge animalier de la ville.

Une situation courante

Ce récit n’est malheureusement pas rare. Nombreux sont les félins qui se coincent dans des lieux confortables au premier abord, mais pouvant devenir de véritables pièges par la suite. Les barbecues en font partie, tout comme les moteurs de voiture.

Un porte-parole de la ville de Cheyenne a d’ailleurs invité le public à se montrer vigilant pour ne pas mettre en danger les boules de poils. Relayé par Wyoming News Now, il a précisé qu’il fallait « vérifier fréquemment les petits espaces confinés autour des maisons et des véhicules ». Il a ajouté qu’il était important de taper sur le capot de sa voiture avant de la démarrer au cas où un animal s’y serait réfugié pour se réchauffer. Un conseil d'autant plus important en cette période hivernale.