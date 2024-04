Un homme prend le risque d’arriver en retard à l’aéroport le jour de son départ en vacances par amour pour ses chats (vidéo)

Chris ne pouvait partir en séjour l’esprit tranquille en sachant que les gardiens de ses chats n’avaient pas toutes les consignes nécessaires pour prendre soin d’eux. Le jour de son départ, il a passé une heure à rédiger un document et à prendre des vidéos pour s’assurer qu’ils ne manquent de rien.

Les félins, nommés Lou et Stu, étaient pourtant entre de très bonnes mains, mentionnait la compagne de Chris, Shanna Rance : « Les 'cat-sitters' sont son frère et son meilleur ami qui les surveillent gentiment à chaque fois » précisait-elle sur TikTok.

@shanrance / TikTok

Un papa poule

Même si les proches du couple ont déjà gardé Lou et Stu à de nombreuses reprises, Chris a encore besoin d’être rassuré. D’autant plus que sa conjointe et lui partaient pour le Mexique, soit à des centaines de kilomètres de leur domicile. L’homme a ouvert son ordinateur et a commencé à créer un fichier dédié aux pet-sitters.

Il n’avait pas encore pris sa douche et ne s’était toujours pas préparé pour partir, car sa priorité était de s’assurer que toutes les informations concernant ses chats soient communiquées. Selon le témoignage de Shanna partagé à Newsweek, Chris aurait passé près d’une heure à « créer le fichier et à prendre des vidéos ».

Un départ plus serein

Shanna, qui a filmé son compagnon et a partagé la scène sur les réseaux sociaux, a précisé que Chris était toujours en train d’écrire 2 heures avant le départ à l’aéroport, sachant qu’ils avaient plus d’une heure de route pour s’y rendre. Par chance, le propriétaire des quadrupèdes a pu boucler son fichier à temps et le couple n’a pas manqué son avion.

Shanna a affirmé qu’il était habituel pour Chris de se soucier à ce point des boules de poils : « Il aime vraiment s'assurer que les chats sont pris en charge avant de quitter la maison, même si nous allons juste à l'épicerie » déclarait-elle. Elle a ajouté qu’il avait déjà mis des projets importants en péril par amour pour Lou et Stu.

