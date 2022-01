Une chatte et ses nouveau-nés retrouvés dehors accompagnés d'une note attendaient qu'un humain leur tende la main

Une chatte avait été abandonnée alors qu’elle s’apprêtait à mettre bas. Heureusement, elle a été découverte juste à temps pour être prise en charge et élever sa progéniture dans de bonnes conditions.

Une chatte et ses chatons nouveau-nés ont été recueillis par des bénévoles après leur découverte au bas d’un immeuble, à Corpus Christi dans l’Etat du Texas. Un récit rapporté par Love Meow.

Fin octobre 2021, Kayla, employée dans une agence immobilière, apprenait qu’une chatte abandonnée venait d’être repérée dans une résidence située à proximité de son lieu de travail. Bénévole au sein de l’association Coastal Bend Cat Rescue, elle s’est rendue sur les lieux pour venir en aide au félin.



Coastal Bend Cat Rescue / Instagram

La chatte était couchée dans un panier et recouverte d’une serviette. Au-dessus d’elle, un message avait été scotché au mur, demandant de l’aide pour l’animal et expliquant que ses propriétaires étaient de mauvaises personnes.



Coastal Bend Cat Rescue / Instagram

3 chatons et un 4e sur le point de naître

En soulevant la serviette, Kayla a découvert 3 chatons nouveau-nés, mais l’accouchement n’était pas terminé. La jeune femme et une collègue ont emmené la chatte et ses petits dans leurs locaux pour prendre soin d’eux et assister à la naissance du 4e et dernier bébé.



Coastal Bend Cat Rescue / Instagram

Kayla les a ensuite gardés quelques jours chez elle, avant de les confier à sa mère Buffy, également bénévole à Coastal Bend Cat Rescue. Elles ont appelé la chatte Bonbon, ses chatons Reeses, Hershey, Dove et Butterfinger. Bonbon était clairement ravie de pouvoir élever ses petits dans un endroit calme, confortable et sûr.



Coastal Bend Cat Rescue / Instagram

Les 4 chatons grandissent à vue d’œil et se portent à merveille. Leur mère s’occupe très bien d’eux. Une fois devenus suffisamment grands, ils pourront être stérilisés, puis proposés à l’adoption par le biais des refuges partenaires de l’association.

A lire aussi : En adoptant un chat à 4 oreilles, elle espère encourager d'autres familles à accueillir des animaux de compagnie jugés "différents"



Coastal Bend Cat Rescue / Instagram