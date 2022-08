Une chatte est envoyée par erreur à une autre famille, ses propriétaires la recherchent inlassablement pendant un mois

La famille de Tara est soulagée ; cette chatte est de retour auprès des siens après un mois d’angoisse. A l’origine de cette longue séparation, un quiproquo ayant eu lieu à la clinique vétérinaire qui la gardait, rapportait le média australien news.com.au.

En juillet, Katie Matthews et son compagnon, qui habitent Bondi dans la banlieue de Sydney, étaient en déplacement à l’étranger. Avant de partir, le couple avait confié sa chatte Tara au Bondi Junction Veterinary Hospital, qui propose un service de pension pour les animaux de compagnie.

Un employé de la clinique avait malencontreusement confondu Tara avec une autre chatte au pelage écaille de tortue elle aussi et appelée Lara, et l’avait ainsi remise par erreur aux propriétaires de cette dernière. Peu après, Tara s’était échappée. Elle était introuvable pendant 30 jours.

Dans le désarroi le plus total, Katie Matthews avait lancé un appel à l’aide sur Facebook. De son côté, la clinique vétérinaire Bondi Junction avait engagé une agence de détectives pour animaux perdus, Arthur & Co. Pet Detectives.

La maîtresse de Tara ne comprenait pas comment une telle confusion pouvait se produire. Postée par elle sur Facebook, la photo ci-dessous montre la différence entre sa chatte et Lara. Cette dernière (en haut) possède une robe écaille de tortue avec des tons plus foncés et les pattes et la poitrine blanches. Quant à Tara, ses couleurs sont plus « diluées » et n’a pas de marque blanche.



Katie Matthews / Facebook

Dans un message adressé à Katie Matthews, le Dr Julia de la clinique vétérinaire en question s’expliquait : « Hier soir, un de nos employés a accidentellement renvoyé Tara au lieu d'une autre chatte appelé Lara dans une maison à Bondi. Elles avaient toutes les deux une robe écaille de tortue. La personne qui l'a récupérée était la grand-mère et ne savait pas à quoi ressemblait la chatte ».

Il ajoutait qu’un voisin des propriétaires de Lara s’était rendu compte de l’erreur, avant la fugue de Tara. « Je suis vraiment désolé de devoir vous l’apprendre. Nous mettons tout en œuvre pour la retrouver », poursuivait le vétérinaire.

« Heureuse de vous annoncer que Tara a été retrouvée ! »

Au bout d’un mois, donc, l’équipe d’Arthur & Co. Pet Detectives a fini par retrouver Tara. Elle avait perdu du poids, mais était en bonne santé.

Une bonne nouvelle que Katie Matthews a partagée sur Facebook : « Tellement heureuse de vous annoncer que notre petit bébé Tara a été retrouvée ! »

Le responsable de l’établissement s’est également réjoui du retour de la chatte auprès de sa véritable famille, et a promis de former son personnel pour prévenir d’autres maladresses de ce type.