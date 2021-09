La police intervient à la suite d'un tapage nocturne. L'auteur de ce méfait n'est autre qu'un chat !

Photo d'illustration

C’est une intervention insolite que des policiers espagnols ont eu à effectuer dans une résidence, où les locataires se plaignaient d’un tapage nocturne. En arrivant sur les lieux, les agents des forces de l’ordre ont découvert que le seul occupant de l’appartement concerné à ce moment-là était un chat.

Dans la province de Lugo, située dans le Nord-ouest de l’Espagne, les policiers appelés pour un cas de nuisance sonore a fait une drôle de découverte ; l’auteur du tapage était un… chat. C’est, en effet, ce que rapportait Newsweek le 28 juillet.

Les faits ont eu lieu quelques jours plus tôt, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juillet. Les locataires d’une résidence à Ronda das Fontiñas ne parvenaient pas à trouver le sommeil, et pour cause ; une musique diffusée à très haut volume et émanant d’un appartement retentissait dans tout l’immeuble.

Les résidents ont dû alerter la police locale. Des agents sont rapidement arrivés sur place, constatant que le propriétaire du logement en question ne s’y trouvait pas. Ils ont obtenu son numéro de téléphone et l’ont contacté pour l’informer de la situation et lui demander de revenir chez lui.

« Ce n’est pas moi, c’est mon chat ! »

Leur interlocuteur les a surpris en leur expliquant que c’était très probablement son chat qui avait allumé la chaîne stéréo. D’après lui, le félin avait en effet l’habitude de le faire et même de tourner le bouton de volume. C’était bien le cas ce soir-là.

Illustration

Rentré dans la précipitation, il a enfin éteint l’appareil. Ses voisins soulagés pouvaient enfin se rendormir. Quant à son chat, il a dû renoncer à sa petite fête en solo improvisée. La prochaine fois, son propriétaire pensera à débrancher la chaîne stéréo avant de laisser son animal de compagnie seul dans l’appartement.

A lire aussi : Le combat quotidien d'un chaton souffrant d'une déformation de la poitrine pour vivre normalement

Illustration