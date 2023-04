Une chatte errante, qui s’apprête à donner naissance à ses chatons, bénéficie du soutien inattendu d’une femme au grand cœur (vidéo)

Kalia est une maman de 7 chatons, tous plus en forme les uns que les autres ! Cette chance inouïe, elle la doit à Asa : une femme au grand cœur qui l’a hébergée au moment où elle en avait le plus besoin. Autrefois errante, cette chatte est dorénavant mieux entourée que jamais, et est assurée de repartir de la bonne patte !

Lorsque Kalia est arrivée à l’Animal Welfare League of Arlington (États-Unis), elle était sur le point de donner naissance à ses chatons, rapporte Love Meow. Cette chatte à la robe noire n’a pas tardé à exprimer sa reconnaissance envers Asa, une bénévole qui lui a ouvert les portes de son foyer, afin de lui offrir un lieu où mettre bas en parfaite sérénité.

Une gratitude éternelle

Consciente de sa chance, Kalia ne quittait jamais sa bienfaitrice. Le jour J, elle a insisté pour qu’Asa soit là pour la soutenir : « Elle a posé sa tête sur mes genoux et s’est accrochée à moi pendant toute la durée de l’accouchement, puis s’est installée dans un nid lorsqu’elle a été prête à mettre bas ». C’est un 13 février que Kalia a donné naissance à ses 7 petits chérubins, affectueusement surnommés les « bébés panthères ».

« Elle a beaucoup à faire, mais elle fait un travail formidable. Nous avons une équipe en très bonne santé, avec le plus gros qui pèse 145 grammes et le plus petit 127 grammes », se souvient-elle. En 8 jours, les chatons ont doublé de poids ! Kalia veillait à ce qu’ils ne manquent de rien, tandis qu’Asa s’assurait du confort de la maman, épuisée. « Elle en a vraiment plein les pattes avec ce groupe ! » s’est-elle exprimée.

Une famille épanouie au quotidien

Andy, April, Leslie, Ben, Tom, Donna et Ron ont fini par éclore en de fabuleuses boules de poils en parfaite santé, aux personnalités « amusantes » et « mignonnes ». Tous ont appris à manger seuls en imitant leur maman. Ils avaient toujours plus d’un tour dans leur sac pour divertir leur entourage !

Asa est fière des accomplissements de la brave Kalia, mère attentionnée et merveilleuse pour tous ses bébés. Elle est maintenant prête à être stérilisée et à se retirer de la maternité. En attendant le moment de leur adoption, toute la famille féline continue de profiter du foyer chaleureux d’Asa, qui se réjouit chaque jour de leur présence !

