Une chatte errante protectrice tente en vain d’empêcher le vol de ses bébés et finit par trouver de l’aide (vidéo)

À l'extérieur d'un immeuble résidentiel très fréquenté du Bronx (New York, États-Unis), une petite chatte tigrée faisait de son mieux pour survivre aux hivers new-yorkais, à la faim et à la brutalité. Comme beaucoup de ses congénères errantes, la minette non stérilisée tombait régulièrement enceinte et elle faisait également son possible pour protéger sa progéniture du danger. Malheureusement, comme le relate Cole & Marmalade, la chatte a dû faire le deuil de plusieurs de ses chatons qui lui ont été volés par certains riverains de l’immeuble.

Des vols irréfléchis

En voyant les minuscules chatons, plusieurs passants n'ont pas pu résister à les emmener chez eux, en pensant faire une bonne action. Hélas, il faut de l’expérience et du savoir-faire pour prendre soin de boules de poils aussi jeunes qui n’ont pas encore été sevrées.

« La plupart d'entre eux ont été enlevés à l'âge de 2 ou 3 semaines. À moins que la personne ne soit une experte en alimentation au biberon, ces chatons mourront. Et c'est probablement ce qui s'est passé », a expliqué l’association de sauvetage Little Wanderers. De manière générale, lorsque les chatons ne sont pas abandonnés et livrés à eux-mêmes, il est toujours préférable de les laisser avec leur maman.

Une chatte en danger

Après chaque portée, la chatte errante voyait le même scénario se répéter, malgré ses efforts constants pour protéger ses petits de leurs ravisseurs.

Sa colère compréhensible n’arrivait pas à empêcher les enlèvements et son comportement agressif commençait même à menacer sa vie. « Elle était tout naturellement aussi protectrice que possible, ce qui a mis en colère les gens présents dans l’immeuble. Ils lui jetaient des morceaux de verre et des pierres. Nous avions peur qu’elle soit tuée. », a déclaré Little Wanderers.

Clairement en danger, la minette a heureusement reçu de l’aide de l'association de sauvetage qui a réussi à l’attraper, ainsi que le dernier bébé qui lui restait.

Baptisée Aella, cette « princesse guerrière » a aujourd’hui été stérilisée et elle n’aura plus jamais à se battre pour protéger ses petits ou à pleurer sur ses bébés volés.

Tandis que son dernier rejeton ne tardera pas à intégrer une famille pour la vie, cette adorable chatte désormais adoucie attend elle aussi avec impatience de commencer un nouveau chapitre de sa vie dans le foyer aimant qu’elle a toujours mérité.