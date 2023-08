Le vol d'un chaton rescapé préoccupe bénévoles et habitants qui joignent leurs efforts pour le retrouver

Les bénévoles prenant soin de Greyling ont vécu 2 jours d’angoisse après le vol de ce chaton de refuge alors qu’il se trouvait dans une animalerie. Ils n’étaient pas seuls dans leur quête et leur course contre la montre pour le retrouver, médias, habitants et internautes ayant massivement relayé leur appel à l’aide.