Une association vient en aide à un chaton à trois pattes dont la vie ne tient qu’à un fil

Grâce à une association et à la famille d’accueil qui l’a pris en charge, un chaton privé d’une patte a été sauvé alors que ses chances de survie semblaient réduites. Une fois sorti d’affaire, il a même soutenu un congénère en détresse encore plus jeune.

Shelbi Uyehara, fondatrice de l’association Jin's Bottle Babies, n’a pas hésité à passer à l’action en apprenant qu’un chaton âgé de 2 jours et souffrant d’une grave blessure à la patte avait besoin d’aide, comme le rapporte Love Meow.

Le petit félin venait d’être amené dans un refuge à Phoenix, dans l’Etat de l’Arizona, mais la structure en question n’avait pas les moyens de prendre en charge un cas d’une telle urgence.

Jin's Bottle Babies / Instagram

« Il était vraiment mal en point quand il est arrivé chez nous, raconte Shelbi Uyehara. Il était léthargique et déshydraté, et ne pouvait pas réguler sa température corporelle ». L’une de ses pattes arrière était sévèrement infectée et l’animal était si faible qu’il pouvait à peine téter. Il était toutefois clairement déterminé à vivre, alors que ses chances paraissaient infimes. Ses petits cris étaient là pour le prouver.

Jin's Bottle Babies / Instagram

La bénévole et son mari se sont relayés toutes les 2 heures pour le nourrir à la seringue. Ils l’ont emmené chez le vétérinaire, qui a examiné et traité sa patte, qui était malheureusement condamnée.

Malgré tout, et grâce aux soins apportés par le couple, le chaton se portait de mieux en mieux. 2 jours après son sauvetage, il commençait à ronronner.

Le petit chat a été appelé Super Flex. Il a ouvert les yeux et aussitôt commencé à explorer les lieux en se déplaçant à 3 pattes.

Jin's Bottle Babies / Instagram

Jin's Bottle Babies / Instagram

« Des petits chatons spéciaux, survivant contre vents et marées »

Entretemps, un chaton prématuré est arrivé chez Shelbi Uyehara. Très maigre, petit et vulnérable, Star avait grand besoin d’attention et de soins, lui aussi. Dès que Flex l’a rencontré, il l’a placé sous son aile. Ils sont devenus inséparables.

Jin's Bottle Babies / Instagram

A lire aussi : Olive, chat mascotte de Bercy depuis 22 ans, est décédé. Bruno Le Maire lui rend hommage

« Ils sont tous les deux des petits chatons spéciaux nés dans ce monde et survivant contre vents et marées », confie la fondatrice de Jin's Bottle Babies. Elle explique attendre que Flex grandisse encore un peu pour qu’il puisse être opéré ; il devra être amputé de sa patte afin de mener une vie normale et sans douleur.

Jin's Bottle Babies / Instagram