Une chatte errante harcelée par ses semblables voit sa vie transformée en 48 heures

En l’espace de 2 jours, une chatte qui devait se cacher pour échapper au harcèlement incessant de ses congénères s’est muée en une créature confiante, apaisée et heureuse. Elle a trouvé les bonnes personnes pour l’arracher à son dur quotidien et lui offrir une nouvelle vie, totalement différente de celle qui était la sienne jusque-là.

Il suffit parfois de pas grand-chose pour changer la vie d’un être. C’est ce que confirme l’émouvante histoire de Chiffon, rapportée par Love Meow.

Sa détresse avait attiré l’attention d’un habitant du Bronx (New York), qui l’avait découverte terrifiée et cachée sous sa caisse à outils. Cette chatte calico errante était sans cesse pourchassée par d’autres chats alors qu’elle essayait simplement de trouver de quoi se nourrir. Elle se réfugiait comme elle le pouvait, « sous les meubles et à l’intérieur des moteurs de voitures », d’après Little Wanderers NYC.



Little Wanderers NYC / Instagram

C’est cette dernière, une association locale, qui avait été contactée par l’individu en question qui essayait de lui trouver de l’aide.

L’équipe de Little Wanderers NYC s’est rendue sur place pour prendre la chatte en charge et l’emmener se faire examiner par un vétérinaire. Chiffon a ensuite été confiée à une famille d’accueil, trouvée en un temps record par l’association.



Little Wanderers NYC / Instagram

Dans sa nouvelle maison, elle est rapidement sortie de sa carapace. Elle se sentait enfin en sécurité et était suffisamment en confiance pour aller vers ses bienfaiteurs et leur demander de l’affection.

La métamorphose

En moins de 48 heures, Chiffon était totalement métamorphosée. Elle explorait son nouvel environnement sans retenue et dormait profondément dans le lit de ses humains, loin de la terreur qu’elle vivait jusqu’à son sauvetage.



Little Wanderers NYC / Instagram

Les jours suivants, la chatte a commencé à regagner du poids. Son agréable personnalité s’exprime de plus en plus librement depuis. Elle est heureuse de profiter du lit, où elle passe beaucoup de temps, et de bénéficier de toute l’attention de sa famille temporaire.



Little Wanderers NYC / Instagram

La prochaine grande étape pour Chiffon sera de trouver un foyer aimant pour toujours, ce qui lui permettra d’oublier définitivement la rudesse de son ancienne existence dans les rues du Bronx.

A lire aussi : "Reconnaissante pour chaque minute que nous partageons" : le récit poignant d'une femme qui n'aimait pas les chats et qui a fini par en adopter un



Little Wanderers NYC / Instagram