Une chatte errante et sa portée multicolore franchissent la porte d'un foyer d'accueil pour changer de vie (vidéo)

Après avoir connu la rue, puis le refuge, Java et ses chatons ont fait leur arrivée chez Meg : une mère d'accueil dévouée et déterminée à leur offrir un meilleur départ dans la vie. Son attachement pour toutes ces petites boules de poils n'a cessé de grandir jour après jour.

Java est arrivée dans un refuge de Floride (États-Unis) en compagnie de ses 4 bébés : Noisette, Moka, Cappuccino et Latte. La maman chat avait longtemps vécu dans la rue, mais elle n’avait rien d’une chatte sauvage, au contraire ! Elle se montrait très affectueuse envers ses bienfaiteurs, rapporte Cole & Marmelade.

La féline avait plus d’une qualité : elle était également une très bonne maman pour ses petits « grains de café », selon Meg, sa mère d’accueil. C’est elle qui a choisi d’ouvrir les portes de son foyer à Java et à ses petits au mois de mars dernier, et qui a pris plaisir à les voir s’épanouir jour après jour.

Des moments précieux

Les chatons aux multiples couleurs et les yeux verts de la douce Java étaient d’une immense beauté aux yeux de Meg. Pour elle, le moment le plus magique fut le jour où les yeux des 4 chatons se sont ouverts pour la toute première fois. C’était le début d’une grande aventure !

En effet, 3 semaines après leur naissance, les bébés de Java ont commencé à dévoiler toute leur énergie, et à révéler toute la « caféine » qui sommeillait en eux ! « Ils sont en pleine transition : ils quittent leur phase "dormir 24 heures sur 24" pour la phase "apprendre à devenir un chaton" ! » explique Meg sur Instagram.

Noisette, la force tranquille du quatuor

Noisette, seule femelle de la portée, était la plus courageuse du quatuor : elle recherchait activement sa maman d’accueil et explorait son nouveau monde à chaque instant, tandis que ses frères s’engageaient dans des combats de lutte aussi sauvages qu’adorables.

« Bien que Noisette soit la plus petite de la bande, elle est tellement intelligente et déterminée. Elle est toujours la première à me chercher quand je vais dans la chambre d'accueil. Elle a une petite âme si précieuse », confie Meg.

Prochainement, la famille des « grains de café » sera proposée à l’adoption. « Ce ne sera pas pour tout de suite, précise Meg sur les réseaux sociaux, parce qu’ils se remettent de leurs opérations de stérilisation ». En attendant, la jeune femme continue de profiter de leur présence au maximum.