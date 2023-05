Une chatte errante devenue l'amie d'un couple bienveillant s'éclipse un moment et revient avec une surprise

Depuis environ un an, Robbie Williams et son mari recevaient les visites quotidiennes de Baby Cat, une chatte errante qui annonçait son arrivée en miaulant de toutes ses forces.

« Elle nous a fait confiance dès le jour où nous l’avons rencontrée », raconte sa bienfaitrice à The Dodo. Baby Cat était accompagnée d’un chat gris plus âgé, mais celui-ci était trop craintif pour s’approcher du couple. La chatte, elle, était suffisamment à l’aise pour entrer et déambuler tranquillement dans la maison.



Robbie Williams

D’abord intéressée par la nourriture, elle a ensuite commencé à accepter les caresses des maîtres des lieux. Baby Cat a également pris l’habitude de passer du temps au sous-sol, notamment la nuit.

Même si elle ne s’entendait pas avec le chat de Robbie Williams et son conjoint, Baby Cat continuait de venir les voir tous les matins.



Robbie Williams

Ses hôtes ont récemment remarqué que son ventre grossissait. Baby Cat était enceinte. Ils s’attendaient à ce qu’elle accouche chez eux, mais elle a finalement choisi de le faire un peu plus loin.

Un jour, après une courte période d’absence en fin de grossesse, la chatte est en effet réapparue en émettant des miaulements inhabituels. Ces derniers étaient « plus profonds et plus longs » que ceux qu’ils connaissaient, d’après Robbie Williams.

Quand ils sont sortis la voir, elle n’avait plus de ventre. Le temps d’aller chercher sa nourriture, Baby Cat s’est volatilisée. Quelques instants plus tard, elle est revenue en tenant un chaton nouveau-né. Elle l’a déposé, puis s’est dirigée vers une maison voisine abandonnée.

Une maman dévouée

Le mari de Robbie Williams l’a suivie. C’est à cet endroit-là que la chatte avait mis ses petits au monde. Ils étaient 4 au total. Baby Cat les a tous ramenés, et la petite famille féline a été confortablement installée au sous-sol.

Les chatons ont été appelés Eeny, Meeny, Miny et Moe. En grandissant, ils ont commencé à révéler leurs personnalités respectives et leurs particularités. « Nous en avons un qui est réservé, un autre qui a joli petit ventre et qui est le premier à essayer de sortir de son enclos, et les 2 restants sont à la fois timides et exubérants », explique Robbie Williams.



Robbie Williams

Ils seront bientôt prêts à être proposés à l’adoption. Le couple aurait bien aimé pouvoir adopter Baby Cat, mais sa relation avec leur chat est devenue encore plus tendue depuis la naissance des chatons. Robbie Williams et son époux feront tout pour lui trouver une famille aimante.

A lire aussi : Sauvée de la rue, cette chatte peut compter sur les chiens de sa famille d’accueil pour prendre soin de ses chatons



Robbie Williams