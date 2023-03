Une chatte, errante depuis des années, croise le chemin d’un bon samaritain au moment le plus opportun de sa vie

Rosie n’a connu que la rue, et pourtant, elle n’a rien d’une chatte sauvage. Elle n’a d’ailleurs pas tardé à le prouver à celui qui fut le premier à lui tendre la main. Entretemps, la féline lui a offert une surprise qu’il n’est pas près d’oublier…

Rosie a erré dans les rues du Koweït pendant bien longtemps. Cette chatte tigrée était pourtant particulièrement friande de la compagnie des êtres humains. Il y a quelque temps, elle en a croisé un qu’elle jugeait digne de confiance, et elle ne s’est pas trompée.

Un bon samaritain s’est immédiatement pris d’affection pour cette petite boule de poils aux doux ronronnements. Il était impensable pour lui de la laisser dans la rue. Il l’a alors accueillie chez lui, et a pu bénéficier des précieux conseils d’Alina Lazaryeva, bénévole chez Kuwait Animal Aid, pour bien s’occuper d’elle.

@kuwait_animal_aid / Instagram

« Je lui ai demandé s’il pouvait s’occuper de Rosie le temps que nous lui trouvions une famille d’accueil, et il a tout de suite accepté », a déclaré Alina à Love Meow. En rencontrant son bienfaiteur, la chatte a clairement fait une bonne pioche ! Elle avait enfin un nid douillet à sa disposition.

Rosie cachait un secret

Alina n’a pas tardé à être intriguée par le « gros ventre » de Rosie sur les photos, et pensait qu’elle attendait des chatons. Ses doutes ont été de courte durée, puisque la féline a donné naissance à 4 bébés quelques jours plus tard ! Par bonheur, elle l’a fait en ayant un toit au-dessus de sa tête, et sa progéniture était en parfaite santé.

@kuwait_animal_aid / Instagram

« Elle savait qu’elle avait besoin d’un lieu sûr pour ses chatons, et a trouvé une bonne âme pour lui venir en aide. Elle a très vite eu sa mise bas », se souvient Alina. Rapidement, Rosie était une mère parfaite pour ses bébés. Elle s’épanouissait à merveille dans ce nouveau rôle !

@kuwait_animal_aid / Instagram

La famille de félins a ensuite rejoint un autre foyer d’accueil, dans l’attente d’une adoption. Les bébés de Rosie sont devenus de plus en plus joueurs et chahuteurs ! La maman chat, elle, profitait chaque jour des bras tendus de ses bienfaiteurs.

En route vers un nouveau départ

Progressivement, toutes ces petites boules de poils ont trouvé leurs foyers éternels. 2 chatons l’ont rencontrée au Koweït, tandis que le reste de la tribu s’est envolée vers les États-Unis pour débuter une nouvelle aventure. Les 2 autres bébés de Rosie ont trouvé la famille idéale près de Los Angeles.

Rosie, elle, a déniché ses maîtres éternels dans un petit coin du Connecticut. Ces derniers sont complètement tombés sous le charme de cette chatte, qu’ils ont décidé de renommer Maui. « Elle est si gentille. J’ai été surpris de voir avec quelle rapidité elle a su prendre ses marques. Elle ronronne tout le temps », confiait son adoptant.