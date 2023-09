Une chatte errante dépose ses 6 chatons dans un jardin dans l’espoir de leur offrir une vie meilleure (vidéo)

Il y a quelques jours, Kali, à la tête de Turtle and Foster Friends, recevait un appel au sujet d’une portée de chatons en détresse. Les animaux avaient été déposés par une chatte errante du quartier dans le jardin d’une amie de Kali. La féline s’était tenue à l’écart des gens, mais elle souhaitait trouver de l’aide pour ses chatons.

Une chaleur étouffante

Les petites boules de poils étaient âgées d’environ 5 semaines, et haletaient fortement à cause des fortes chaleurs du Nevada (États-Unis). « J’ai dit à mon amie qu’il valait mieux les ramener à l’intérieur (les températures dépassaient les 43 degrés). Ils étaient sales mais semblaient en bonne santé », raconte Kali à Love Meow.

Aucun refuge ou groupe de sauvetage local n'était en mesure d'aider Kali et les chatons. Heureusement, grâce au soutien des internautes, la bonne samaritaine a pu les soigner et financer le coût de leur stérilisation, qui se déroulera lorsqu’ils auront atteint l’âge requis.

Un séjour fabuleux en foyer d’accueil

Kali s’est fait un plaisir d’ouvrir les portes de sa maison à tous ces chatons. Ces derniers se sont immédiatement sentis chez eux, et ont revendiqué ce nouvel endroit comme étant le leur. Ils ont commencé à faire des cabrioles, et à se battre les uns contre les autres jusqu'à ce qu'ils tombent de fatigue, épuisés par toute cette agitation !

4 des chatons sont des mâles à la robe orange, les 2 autres sont des femelles, plus claires. « C'est comme si leur maman n'avait plus d'encre d'imprimante, et chaque chat orange est devenu de plus en plus clair jusqu'à ce que nous atteignions le blanc », plaisante Kali. Ils ont été nommés Cola, Milkshake, Vanilla, Chicken Nugget, Cheeseburger et Small Fry.

Small Fry est le plus bruyant de la portée. Il rugit à pleins poumons, tel un lionceau, étouffant tous les autres sons de la pièce, afin que l’on s’occupe de lui avant les autres. Cola, elle, « a un avis sur tout » et parvient à « sortir de tous les enclos où elle se trouve », confie sa bienfaitrice.

Lorsque Kali entre dans la pièce le matin et laisse les chatons sortir de leur parc, ils deviennent tous surexcités, et virevoltent dans tous les sens ! Avec ces adorables trublions, Kali ne connaît plus l’ennui. « C'est tellement amusant de les voir se courir après pendant des heures et se comporter comme des petits chatons sauvages. Puis, une fois qu'ils se sont fatigués, regarder un énorme tas de chatons endormis est ce qu'il y a de mieux », a-t-elle déclaré.

Cola, Milkshake, Vanilla, Chicken Nugget, Cheeseburger et Small Fry n’auront plus jamais à passer une journée dehors, à braver la nature. Ils grandissent à pas de géant et s’épanouissent dans le foyer d’accueil de leurs rêves.