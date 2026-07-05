Une chatte errante choisit une lucarne pour mettre bas avant d’être sauvée avec ses chatons (vidéo)

Cette maman chat cherchait simplement un endroit sûr pour ses petits et elle a trouvé une solution pour le moins inattendue en s’installant sur la vitre du puits de lumière d’une maison. Une décision insolite qui a surpris les propriétaires qui ont rapidement décidé d’aider cette petite famille féline.

Parfois, les animaux nous surprennent par leur instinct et leur capacité à trouver des solutions inattendues pour protéger ceux qu’ils aiment. C’est exactement ce qui est arrivé à une chatte errante qui a choisi un refuge pour le moins insolite afin de mettre ses petits à l’abri.

Une lucarne comme refuge

Georgie, une utilisatrice de TikTok, a été stupéfaite de découvrir qu'une chatte errante noire et blanche avait élu domicile sur une des lucarnes de sa maison pour y élever ses chatons nouveau-nés.

Dans une vidéo immortalisant cette étonnante découverte, on voit en effet la petite famille confortablement installée sur la vitre du puits de lumière.

Comprenant que la petite famille ne pouvait pas y rester longtemps, Georgie a organisé son sauvetage. Après cette intervention pleine d’émotion, la chatte et ses chatons ont retrouvé la santé, mais surtout un foyer où ils ont pu commencer une nouvelle vie, ensemble et en sécurité.

Une belle histoire qui rappelle la magie du « système de distribution des chats », ces rencontres inattendues qui changent la vie des minous, mais aussi de ceux qui croisent leur chemin.

© @georgieeee22 / TikTok

Pourquoi les chattes choisissent-elles des endroits insolites pour mettre bas ?

On pourrait penser que cette minette aurait pu trouver un endroit plus douillet pour élever sa petite famille. Pourtant, c’est sur cette lucarne qu’elle se sentait probablement le plus en sécurité.

Comme le rappelle PetHelpful, lorsqu’une chatte s’apprête à mettre bas, son instinct maternel prend le dessus et la pousse à rechercher l’endroit qui lui semble le plus sûr pour ses petits.

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© @georgieeee22 / TikTok

Elle privilégie généralement les lieux calmes, chauds, protégés et peu accessibles, afin d'éloigner ses chatons des dangers extérieurs. C’est cet instinct de survie qui explique pourquoi certaines chattes choisissent parfois des endroits surprenants, comme des recoins étroits, des espaces en hauteur ou des cachettes fermées.

Dans cette histoire, le choix inattendu d’une lucarne montre à quel point une mère peut faire preuve d’ingéniosité pour assurer la sécurité de sa portée. Heureusement, l’intervention de Georgie a permis d’offrir à cette famille féline l’aide dont elle avait besoin pour commencer une nouvelle vie pleine d’amour.

© @georgieeee22 / TikTok

L’info Woopets - Que faire si vous découvrez une chatte avec des chatons dans un endroit inhabituel ?

Trouver une chatte avec ses petits dans un lieu surprenant peut donner envie d’intervenir immédiatement. Pourtant, il est essentiel de rester prudent, car la maman a souvent choisi cet endroit parce qu'elle le considère comme un refuge sûr. Voici les bons réflexes à avoir :

Observez avant d’agir : assurez-vous que la chatte et les chatons sont en bonne santé et que la mère s’occupe bien d’eux ;

Évitez de déplacer la famille trop vite : un changement brutal peut stresser la chatte et la pousser à abandonner le lieu ;

Sécurisez l’environnement si nécessaire : si les chatons sont réellement en danger, créez un espace plus sûr à proximité ;

Laissez la mère garder ses repères : elle reste la meilleure protectrice de ses petits ;

Apportez-leur une aide discrète (eau, nourriture, calme…) ;

Contactez une association si besoin (notamment en cas de blessure, de maladie ou de danger immédiat).

Parfois, le meilleur moyen d’aider une famille féline est simplement de respecter son instinct tout en veillant sur elle à distance.