Une chatte enceinte couverte de neige et de glace a obtenu de l'aide in extremis pour pouvoir mettre au monde ses chatons

Camilla a été secourue à temps. Enceinte, elle attendait qu’on la remarque et sauve sur le bord d’une route. Elle était couverte de neige, affamée et désespérée. Désormais, ni elle ni ses petits n’auront à survivre dans les rues.

Jeudi dernier (11 février) un automobiliste avait aperçu quelque chose sur le bord d’une route de l’Indiana. Il faisait extrêmement froid ce jour-là, et l’animal qui avait attiré son attention était totalement recouvert de neige et de glace. Quand il s’en est approché, il s’est rendu compte qu’il s’agissait d’une chatte, raconte Love Meow.

La pauvre était très maigre et grelottante. Elle était aussi gestante. Le conducteur l’a emmenée dans sa voiture pour la réchauffer. Elle a alors commencé à ronronner de soulagement et de gratitude. Il a ensuite contacté l’association locale, Catsnip Etc, basée à Goshen.

Missy McNeal, bénévole au sein de l’organisation, indique que la chatte « souffrait d’écorchures et avait des griffes ensanglantées ». « Nous ne savons pas ce qui lui est arrivée avant d’être découverte », poursuit-elle.

Elle a pu accoucher en toute sécurité

McNeal et ses collègues l’ont appelée Camilla. Ils l’ont nettoyée, réchauffée, soignée et lui ont donné un bon repas. Le ventre plein et rassurée, elle s’est paisiblement endormie sur son confortable panier.

3 jours plus tard, le matin de la Saint-Valentin, Camilla a donné naissance à 4 magnifiques chatons ; 3 femelles et un mâle, le seul roux de la portée.

D’abord un peu méfiante, la chatte a compris qu’elle pouvait faire confiance à l’équipe de Catsnip Etc quand ses membres venaient voir ses petits.

Comme elle ne produit pas suffisamment de lait, les bénévoles se relaient pour nourrir les chatons au biberon.

La petite famille de félins est entre de bonnes mains et n’aura pas à souffrir de l’errance.