Une chatte en gestation a vécu dehors toute sa vie avant de goûter à la chaleur d'un foyer grâce à une femme au grand coeur

Peu après son arrivée, avec ses 3 petits, chez sa famille d’accueil, une chatte errante a mis au monde une nouvelle portée de chatons. Cette fois-ci, elle allait les élever dans la sécurité et la chaleur d’un foyer.

Début septembre 2021, une chatte errante et ses 3 chatons de 3 mois avaient été découverts dans la rue et emmenés au refuge Oregon Friends of Shelter Animals, situé à Hillsboro dans l’Etat de l’Oregon (Nord-ouest des Etats-Unis).

On l’a ensuite confiée à Angela Su, mère d’accueil bénévole de l’association. Peu après son arrivée chez elle, il s’est avéré que la chatte, qu’elle a appelée Celeste, était enceinte une fois de plus. Elle a ainsi donné naissance à une nouvelle portée de 8 chatons.



Des familles ont rapidement été trouvées pour leurs 3 aînés. Les nouveau-nés, eux, ont reçu les noms de Drizzle, Sunny, Breeze, Moon, Cloud, Rain, Twinkle et Storm.



Celeste avait besoin de temps pour s’habituer à la vie d’intérieur, elle qui n’avait connu que la rue. « Au début, elle était un peu nerveuse d'être dans ma maison. Elle avait vécu dehors de toute sa vie, et tant de choses étaient nouvelles pour elle », raconte Angela Su à Love Meow.

La chatte a toutefois fini par apprécier le confort, la sécurité et la chaleur intérieurs. Elle devenait de plus en plus détendue et confiante envers sa mère d’accueil. Surtout, Celeste était clairement heureuse de pouvoir s’occuper de ses petits dans la sérénité la plus totale.



La dernière portée pour Celeste

Angela Su ajoute que Celeste est une maman merveilleuse, « très patiente et s’assurant que tous ses bébés soient nourris et propres ». Elle a aussi commencé à réclamer de l’affection : « A présent, elle me donne des petits coups de tête sur la main pour me signifier qu’elle veut des caresses », indique en effet la bénévole.



Âgés de 3 semaines, les 8 chatons ont ouvert les yeux et ont commencé à marcher. Encore quelques semaines et ils seront en âge de rejoindre leurs nouvelles familles respectives.



Cette portée sera la dernière pour Celeste, qui a droit à un repos bien mérité et à une vie de chatte sans stress. Une fois sa progéniture placée, on s’emploiera à lui trouver une famille aimante, elle aussi.

