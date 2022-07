Un chat disparu depuis 8 ans retrouve ses propriétaires grâce à sa puce électronique

Pipi, un chat de race American Shorthair, a été adopté par Lisa Grove (et sa famille) qui vit dans la ville portuaire de Whiritoa, sur la péninsule de Coromandel au nord de la Nouvelle-Zélande.

En 2014, Lisa a confié son matou à des amis dans la vallée de Parakiwai, près de Whangamata, à seulement 15 minutes de routes en voiture de son domicile. 2 jours après, Pipi avait fugué. Lisa n’a plus jamais retrouvé sa trace malgré ses nombreuses tentatives de recherche. « Nous avons toujours conduit lentement dans la zone où il s'est égaré et avons appelé par la fenêtre, en vain », a déclaré Lisa au Nzherald.co.nz.

Elle avait finalement perdu tout espoir de le revoir un jour, et sa fille, alors âgée de 6 ans, était dévastée. Lisa a avoué ne s’être jamais remise de cette épreuve.



Lisa Grove / Facebook

Un appel téléphonique qu’elle n’attendait plus

Le 8 juin 2022, coup de théâtre. Lisa a été contactée par un vétérinaire local : « Avez-vous perdu un chat ? Il a été retrouvé aujourd'hui », lui a-t-il dit. Lisa n’en croyait pas ses oreilles. Elle est retournée à son poste de travail incapable de penser à autre chose qu’à la nouvelle qu’elle venait d’entendre.

Plus étonnant encore, Pipi avait été récupéré dans sa ville natale. Le malheureux était resté enfermé 8 semaines dans un hangar avec juste le nécessaire d’eau pour survivre. Il avait donc parcouru les 14 kilomètres de forêt qui le séparaient de son domicile.



Lisa Grove / Facebook

Lisa et sa fille se sont donc déplacées au plus vite pour retrouver leur matou. Celui-ci les a immédiatement reconnues. « Je lui ai dit : oh mon dieu, Pipi ! On ne t'a pas vu depuis huit ans ! Il a commencé à miauler et à se blottir contre nos jambes », a expliqué la maîtresse émue aux larmes.

D’après le vétérinaire, quelqu’un a dû s’occuper de Pipi durant toutes ces années au vu de sa forme physique. Lisa a déploré que personne n’ait conduit son chat à la clinique animalière plus tôt. Elle aurait ainsi pu, grâce à sa puce électronique, le retrouver il y a bien longtemps.