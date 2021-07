Une chatte dépose son chaton dans une maison dans l'espoir d'être aidée. Le lendemain, elle en apporte un deuxième !

Nos amis à 4 pattes ont parfois besoin de notre aide. En Caroline du Nord (États-Unis), une chatte errante s'est approchée d'une famille dans l'espoir d'être nourrie. Mais ce que les Bons Samaritains ne savaient pas, c'est qu'elle n'était pas seule.

La chatte, timide et affamée, a rassemblé tout son courage pour réclamer de l'aide. Elle est apparue pour la première fois devant la demeure, miaulant pour avoir un repas, que les hôtes lui ont offert de bon cœur. Une fois le ventre plein, elle s'est enfuie.

Mais le lendemain, à peu près à la même heure, la vagabonde est revenue... accompagnée ! Une minuscule version d'elle-même, tout aussi avide de nourriture, l'a suivie. Le couple a de nouveau comblé leurs désirs.

La nuit suivante, ce dernier a été surpris de découvrir un deuxième chaton, rapporte Lovemeow.

© Kelly Foster Kittens

Les chats étaient très maigres

La maman a élevé seule ses bébés. Pour leur éviter une vie de misère, dans la rue, elle a cherché un endroit où des personnes bienveillantes pourraient s'occuper d'eux. Et elle a frappé à la bonne porte !

© Kelly Foster Kittens

Pour que la famille de félins reçoive les meilleurs soins possibles, leurs anges gardiens ont contacté un refuge local, le Murphy's Law Animal Rescue. La chatte et ses chatons ont ensuite été placés en famille d'accueil. « Ils sont loin de la rue, sains et saufs, et nous ne pourrions être plus reconnaissants à Paige et Joe de les avoir accueillis et leur avoir donné une deuxième chance », a déclaré l'une des bénévoles.

© Kelly Foster Kittens

La mère, nommée Mildred, et ses petits, Charlotte et Hank, ont dû consulter rapidement un vétérinaire car ils ont souffert d'une insuffisance pondérale. De plus, Mildred a eu la queue cassée.

© Kelly Foster Kittens

Heureusement, les rescapés se sont rétablis au fil des jours. Aujourd'hui, ils mangent à leur guise, se câlinent et s'amusent. Désormais, ils n'ont plus aucun souci à se faire au sujet des repas et du logement : leur mère d'accueil leur apporte tout ce dont ils ont besoin au quotidien.