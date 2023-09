Une chatte cleptomane effraie ses maîtres en rentrant à la maison avec un objet dangereux entre les dents

Les propriétaires de Gingee n’ont jamais le temps de s’ennuyer avec cette femelle Maine Coon de 4 ans. Elle a pris l’habitude de dérober toutes sortes de choses dans le voisinage pour les ramener à la maison. Récemment, toutefois, l’un de ces objets et la manière avec laquelle elle l’a apporté ont valu une belle frayeur à ses humains.

Jay Phoenix et sa femme, qui habitent Buckley dans le nord du pays de Galles, ont été réveillés à 3 heures du matin par des tapotements sur la porte de leur chambre. Lorsqu’ils l’ont ouverte, ils se sont retrouvés face à leur chatte qui tenait un couteau de 13 centimètres entre les dents.



Daily Mail

Passé le choc, le couple est allé voir les enregistrements de leur système de vidéosurveillance. « Nous l’avons vue franchir tranquillement la chatière, comme un pirate », raconte Jay Phoenix au Daily Mail.



Daily Mail

« Elle avait déjà apporté des détritus, des animaux et des jouets, mais jamais d'armes », poursuit l’homme de 43 ans. Il ajoute en plaisantant qu’il craignait « l’avoir fâchée car [ils l’avaient] empêchée d’entrer dans la chambre ».

« Elle croit que ce sont des cadeaux pour nous »

Le passe-temps favori de Gingee consiste donc à se faufiler chez les voisins pour leur « emprunter » des objets. « Elle semble vraiment très contente d'elle parfois, dit son maître. Elle les laisse là où nous pouvons les voir, donc elle croit clairement que ce sont des cadeaux pour nous ».



Daily Mail

Le couple poste régulièrement les photos de ces objets sur Facebook pour permettre à leurs propriétaires de les récupérer.

Quand elle n’est pas occupée à commettre des larcins, « Gingee est la chatte la plus la mignonne, la plus affectueuse et la plus avide d'attention que vous ayez jamais rencontrée », assure son humain.



Daily Mail

Ce dernier dit envisager d’installer un détecteur de métaux autour de la chatière de Gingee. La Maine Coon devra se résoudre à piquer autre chose que des objets dangereux.

Daily Mail