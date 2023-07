Un chien policier lutte courageusement pour rester en vie après avoir subi 12 coups de couteau en intervention

Un chien de la police a survécu à une terrible agression au couteau perpétrée par le suspect qu’il interpellait, rapporte NBC Chicago ce jeudi 6 juin.

Les faits se sont déroulés à Troy, dans l’Etat de New York (Etats-Unis), très tôt le matin du mercredi 5 juillet. Peu avant 4 heures locales, des patrouilles de police ont été déployées dans le quartier d’Emerald Greens après que plusieurs habitants ont signalé des tentatives de cambriolage de la part d’un individu.

Parmi les intervenants se trouvait Norbi, croisé Berger Belge Malinois, et son maître-chien. Le binôme a rapidement localisé le suspect qui s’est réfugié dans les bois. Le chien policier s’est lancé à sa poursuite, puis lors de l’arrestation du cambrioleur, ce dernier lui a asséné 12 coups de couteau.



Troy Police Department / Facebook

L’assaillant, identifié comme étant un homme de 25 ans nommé Curtis Knockwood et originaire de la ville, a été maîtrisé. Quant à Norbi, il a immédiatement été transporté aux urgences vétérinaires.

Pour son maître et les autres agents des forces de l’ordre, l’attente des nouvelles sur l’état de santé du canidé et ses chances de survie a été longue et pénible.

Soulagement et admiration

Finalement, les vétérinaires leur ont annoncé que Norbi allait s’en sortir. Il a même quitté la clinique quelques heures plus tard au milieu de la haie d’honneur formée par les policiers de Troy.

« Norbi devrait se rétablir complètement et retrouvera le service actif après une période de repos et de rééducation », a indiqué le département de la police sur sa page Facebook. Un autre officier a été blessé lors de cette intervention, souffrant d’une fracture au pied.

L’agresseur a été présenté au tribunal dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Curtis Knockwood a plaidé non coupable des charges retenues contre lui, notamment de cambriolage et de blessure sur chien de la police. Il a été incarcéré dans la foulée.