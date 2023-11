Un sauvetage félin mène à une amitié inattendue entre 4 petits compagnons qui deviennent inséparables

Des chatons rejetés par leur mère ont fait connaissance avec d’autres jeunes félins en famille d’accueil, et ont ainsi formé avec eux une nouvelle fratrie. Il était clair qu’ils ne devaient pas être séparés, mais le moment de l’adoption – et donc de les voir s’en aller dans des foyers distincts – approchait à grands pas.

Shelly est mère d’accueil bénévole pour chats à Fethiye, dans le sud-ouest de la Turquie. Récemment, on lui a confié 3 chatons errants en grande difficulté. Leur mère n’en prenait pas soin, ce qui revenait à les condamner à leur perte.

Forte de son expérience de 12 ans, Shelly s’est tout de suite mise au travail pour soigner et nourrir ces petits félins d’à peine 3 semaines. Ils étaient très maigres et leurs yeux tellement infectés qu’ils ne parvenaient quasiment pas à les ouvrir.



La bénévole les a d’abord nourris au biberon, puis a commencé à leur donner un mélange d’alimentation humide. Elle les a appelés Cloud (le seul mâle), Destiny et Polly, cette dernière possédant une robe calico d’une rare beauté.



Destiny était la plus petite et la plus fragile. Malgré les efforts constants de Shelly, elle n’a pas survécu. Son frère et sa sœur ont eu plus de chance. Au fil des jours, leur état de santé s’est amélioré et ils ont commencé à prendre du poids. Quant à leur mère, elle a été retrouvée et stérilisée avec d’autres chats harets de sa colonie.

Polly et Cloud ont appris à manger dans leurs gamelles et à utiliser la litière. Ils « progressaient et se développaient comme les chatons devraient le faire », indique Shelly à Love Meow.



Ils ont été présentés à leurs congénères, également pris en charge par la bénévole. Le duo était heureux de faire la connaissance de ses nouveaux partenaires de jeu. Tous grandissaient dans des conditions optimales et ils étaient désormais prêts à être adoptés.



Une belle surprise pour les chatons et leur mère d’accueil

Shelly espérait leur trouver une famille disposée à les adopter ensemble, mais elle savait qu’un tel scénario avait peu de chances de se concrétiser. C’est pourtant bien ce qui s’est produit.



Donna, qui était déjà propriétaire de chats passés par les soins de Shelly, est venue rendre visite à ses petits protégés. Elle est tombée sous le charme de Cloud, Polly et 2 autres chatons. Elle a décidé de les adopter tous les 4, ayant compris qu’il ne fallait pas les séparer.



« Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un offre un foyer à 4 d'entre eux... C'est une opportunité qu'on ne peut pas laisser passer », dit la mère d’accueil.

