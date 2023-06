Une chatonne pleine de vie ne manque pas d'astuces pour surmonter son handicap (vidéo)

Courageuse et indépendante, la petite Iggy suscite l’admiration de Jen, sa mère d’accueil. La chatonne a choisi de ne pas se laisser abattre par sa cécité, bien au contraire ! La débrouillardise dont elle fait preuve la rend tout simplement unique en son genre.

À Washington (États-Unis), il existe une association spécialisée dans l’accueil de chats en détresse : le Playschool for Wayward Kittens (PWK). Jen fait partie de cet organisme, et elle a déjà ouvert les portes de son foyer à plus de 200 félins. Parmi les derniers arrivés, il y a Iggy, Viviane et Emrys : un trio de chatons noirs.

Des débuts compliqués

Une arrivée qui ne fut pas de tout repos ! En plus d’être borgnes ou aveugles, ces 3 félins étaient couverts de puces, avaient des problèmes de peau et souffraient d’infections respiratoires lorsqu’ils ont été retrouvés, comme le rapporte Cole & Marmelade.

Cela a nécessité de nombreuses visites chez le vétérinaire, et causé une grande inquiétude chez leur bienfaitrice. Heureusement, tous les membres du trio se sont rétablis en quelques jours. Ce fut d'ailleurs l’occasion pour la petite Iggy de dévoiler tous les aspects de sa personnalité…

Une chatte astucieuse

Malgré sa cécité, Iggy a fait preuve d’une débrouillardise qui a épaté son ange gardien. « Cette petite fille est tellement spéciale. Elle est courageuse et curieuse, mais aussi prudente et indépendante. Elle aime faire ce qu’elle veut et elle est adorable lorsqu’elle le fait », a déclaré Jen.

Ce qui a le plus séduit Jen, c’est de constater tous les réflexes que la chatonne a acquis par elle-même. « Iggy a appris à sauter sur les meubles et à redescendre, mais quand elle n’est pas sûre d’elle, elle descend à reculons. Cela me donne le sourire à chaque fois », s’exprime-t-elle, admirative.

Aujourd’hui, cette petite « lionne » vit toujours chez Jen, tandis que Viviane et Emrys ont quitté le foyer. Iggy attend sagement l'arrivée de la famille de ses rêves. Pour le moment, sa bienfaitrice continue de profiter de sa présence et de ses pitreries, toutes plus amusantes les unes que les autres !