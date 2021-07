Une bénévole tente de gagner la confiance d’un vieux chat abandonné et en colère

Une bénévole tente de gagner la confiance d’un vieux chat abandonné et en colère

Après avoir perdu sa famille et s’étant retrouvée chez des gens qui la malmenaient, une chatte âgée fuyait les humains à chaque fois qu’elle en voyait. Des bénévoles ont essayé de la rassurer et de faire en sorte qu’elle se sente aimée.

Tout allait pour le mieux pour Cinnamon, une chatte âgée de 17 ans, jusqu’à se retrouver orpheline de ses maîtres. Ces derniers, qui formaient un couple de séniors, étaient décédés à quelques mois d’intervalle.

C’était le début du cauchemar pour l’animal ; elle avait été prise en charge par des proches de ses défunts propriétaires. Sa nouvelle famille ne s’occupait pas du tout de la chatte et se mettait même à la violenter, raconte Animal Channel. Cinnamon vivait dans la peur et ce traumatisme lui avait fait perdre toute confiance envers les humains.

The Orphan Pet / YouTube

Valia Orfanidou, bénévole à l’association SCARS (Second Chance Animal Rescue Society) a su ce qui arrivait à cette chatte et a tout de suite décidé d’intervenir. Elle l’a recueillie avec d’autres membres de l’association et ont travaillé dur pour l’aider à vaincre sa crainte des gens. C’était loin d’être gagné…

A chaque fois que quelqu’un tentait de s’approchait de Cinnamon, elle se réfugiait dans un coin et siffler à son adresse. Elle adoptait systématiquement une posture défensive et hostile, à cause de ce qu’on lui avait fait subir.

Valia Orfanidou ne pouvait que servir son repas dans la gamelle, remplir son écuelle d’eau et nettoyer la pièce. Cinnamon attendait de la voir quitter les lieux pour sortir de sa cachette. La bénévole s’est montrée extrêmement patiente.

The Orphan Pet / YouTube

La bénévole a pleuré en l’entendant ronronner pour la première fois

Petit à petit, la chatte a commencé à tolérer la présence de Valia Orfanidou, puis des autres bénévoles. Son attitude évoluait au fil des semaines. Elle acceptait désormais de les voir s’asseoir à ses côtés, puis de recevoir de la nourriture directement de leurs mains. Puis, chose impensable, Cinnamon s’est laissé caresser et a même ronronné. Valia Orfanidou était émue aux larmes.

The Orphan Pet / YouTube

La chatte s’est enfin remise à faire confiance à des humains. Elle a de nouveau connu l’amour et la bienveillance auprès de l’équipe de SCARS. Un an après son sauvetage, Cinnamon s’en est allée paisiblement. Elle a quitté ce monde en sachant que sa vie comptait et qu’on ne lui voulait que du bien.

Voici son histoire en vidéo :

A lire aussi : Un chat de famille recueille et prend sous son aile 3 chatons retrouvés dans une ruelle