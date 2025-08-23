Le sort de 4 chatons abandonnés dans une poubelle bouleverse des bénévoles qui joignent leurs efforts pour leur offrir la vie heureuse qu'ils méritent

Jetés parmi les ordures, 4 chatons ont connu le pire avant de croiser la route de personnes au grand cœur. Grâce à un formidable élan de solidarité, leur destin a totalement changé, au point de se transformer en une magnifique histoire d’adoption.

The Kris Kelly Foundation, une association de protection animale basée à Los Angeles en Californie (Etats-Unis), a récemment lancé un appel à l’aide après une triste découverte faite par un passant. Ce dernier a, en effet, trouvé 4 chatons abandonnés au fond d’une poubelle.

Shira Scott Astrof, présidente d’une autre organisation locale baptisée The Animal Rescue Mission, a proposé son aide dès qu’elle a vu le post en question. Elle s’est rendue sur les lieux pour porter secours aux petits félins en détresse.



The Dodo / Facebook

“Ils étaient tellement résignés”, raconte-t-elle à The Dodo dans une vidéo partagée par le média sur sa page Facebook. Les chatons, 2 au pelage gris, un à la robe noire et un autre tuxedo, se tenaient sur un tas d’ordures et attendaient désespérément qu’on les sorte de là.

C’est ce que Shira Scott Astrof s’est empressée de faire. Elle les a ensuite emmenés chez elle pour prendre soin d’eux.

Au début, ils étaient extrêmement nerveux et méfiants, mais ils ont fini par se détendre en réalisant qu’ils étaient en sécurité. “Ces petits chatons farouches qui feulaient et crachaient sont devenus de simples bébés en une journée”, d’après leur bienfaitrice.

“C’était les 4 ou rien”

Shira Scott Astrof leur a trouvé une famille d’accueil, au sein de laquelle ils ont progressivement intégré les bases de la vie à la maison et appris à interagir tant avec les humains que d’autres animaux.



The Dodo / Facebook

Quelques semaines plus tard, alors que la présidente de The Animal Rescue Mission était à la recherche d’adoptants pour les chatons, elle est entrée en contact avec Elyse, qui souhaitait justement un compagnon à fourrure à adopter.

Elyse a rendu visite aux rescapés à plusieurs reprises dans leur foyer d’accueil, et s’est rendu compte qu’elle s’était attachée à chacun d’eux. “C’était juste devenu les 4 ou rien, raconte-t-elle. Je veux dire, je ne pouvais pas les séparer, n’est-ce pas ?”

Elyse a donc pris la décision de tous les adopter. Les chatons ont bien grandi depuis. Ils sont heureux et épanouis auprès de leur nouvelle “maman”.

The Dodo / Facebook