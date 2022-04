Une association secourt 20 chats dans une maison sur le point d'être démolie et appelle à l'aide !

Une association basée en Virginie s’est retrouvée dépassée après avoir porté secours à 20 chats malades, qui vivaient dans une maison devant être démolie. Elle lance un appel à l’aide et aux dons.

Lil Roar Cat Rescue, une association dont le refuge se trouve à Virginia Beach, dans l’Etat de Virginie (Est des Etats-Unis), n’avait jamais eu à prendre en charge autant de chats en même temps. Ils sont près de 20 à bénéficier des soins de son équipe de bénévoles depuis leur sauvetage mercredi, rapportait 13NewsNow le 28 avril.

La structure d’accueil n’étant pas préparée à un tel afflux d’animaux, dans un état de santé déplorable qui plus est, elle a plus que jamais besoin d’aide et a posté des messages dans ce sens sur sa page Facebook.



Lil Roar Cat Rescue / Facebook

L’une de ces publications est une vidéo montrant les membres de Lil Roar Cat Rescue transporter les caisses abritant les chats venant d’être secourus vers les locaux de l’organisation.

Parmi ces félins évacués d’une maison sur le point d’être démolie, on compte plusieurs chattes enceintes et des chatons malades et blessés. Les bénévoles font ce qu’ils peuvent pour s’occuper de ces animaux qui étaient livrés à eux-mêmes et les traiter.

Malheureusement, l’un des chats n’a pas survécu. Par ailleurs, un chaton a la patte si mal en point qu’il devra probablement en être amputé.

Besoin de dons et de renforts

Lil Roar Cat Rescue héberge, soigne, nourrit et socialise ses nouveaux protégés dans l’espoir de les voir, un jour, rejoindre une nouvelle famille aimante. Mais pour y parvenir, cette association a désespérément besoin de dons en argent, en nourriture et en lait maternisé notamment.

Il lui faut également du renfort ; quelques volontaires ne seraient pas de trop pour prêter main forte aux bénévoles qui ont énormément de travail avec cette arrivée massive de chats à sauver.