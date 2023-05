Une association prend soin d'un chat victime de cruauté et adresse un message à son bourreau

Recueilli par une association après avoir été négligé et violenté, un chat semblait si mal en point que ses bienfaiteurs pensaient qu’il ne passerait pas la nuit. L’animal et les bénévoles se sont toutefois battus avec une détermination sans faille, et l’optimisme est désormais de retour, même s’il n’est pas tout à fait tiré d’affaire.

La Kirkland Foundation est une association de protection animale basée à Clovis, dans l’Etat de la Californie (Etats-Unis).

Fin avril, elle prenait en charge un chat gris et blanc victime d’actes de cruauté, découvert à Fresno, à une dizaine de kilomètres de là. Négligé à l’extrême et brutalisé, son état de santé était très préoccupant à son arrivée au refuge, rapportait FOX 26 News.

Les bénévoles étaient d’ailleurs si inquiets qu’ils étaient persuadés qu’il ne survivrait pas. Le quadrupède s’est toutefois accroché à la vie, et le lendemain matin, il était toujours là. Il n’avait pas du tout l’intention de baisser les pattes.

Il avait pourtant subi les pires maltraitances. Il avait reçu des coups et son corps était infesté de parasites. Le pauvre animal était trempé, épuisé et ne pouvait plus marcher, mais il continuait de lever fièrement la tête et s’efforçait de garder les yeux ouverts.

En partageant les faits sur sa page Facebook, la Kirkland Foundation a promis au chat de tout faire pour l’aider à survivre, puis à remonter la pente. Dans le même post, elle s’est adressée « à l’âme dépravée qui a torturé [son] nouveau meilleur ami en lui assénant des coups, en l’aspergeant au tuyau d'arrosage et en le laissant mourir couvert d'asticots ». L’association prévient l'intéressé : « une fois que nous aurons épuisé nos efforts à secourir notre petit ami, notre attention se tournera vers vous ».

Vers une opération

Le lendemain, elle a donné des nouvelles rassurantes au sujet du minet, assurant qu’il était désormais alerte. Elle a toutefois rappelé que le chemin vers le rétablissement était encore très long. Le chat étant atteint à la hanche, les vétérinaires ne savent pas encore s’il pourra retrouver sa mobilité.

D’autres examens ont révélé que la vessie et les intestins de l’animal avaient été déplacés à cause du traumatisme. Des lésions qui nécessiteront une intervention chirurgicale.

Globalement, son état de santé s’améliore de jour en jour et sa résilience ne fléchit pas.

Kirkland Foundation / Facebook