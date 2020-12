Une association prend en charge deux chatons à la recherche de chaleur coincés dans un véhicule et une usine et leur trouve une famille aimante

En Irlande du Nord, une association nouvellement créée a déjà eu fort à faire, en sauvant un chaton coincé sous le capot d’une voiture, ainsi qu’une chatte prise au piège dans le réservoir d’une usine. Les 2 félins sont sains et saufs.

L’association Cats Protection, très active au Royaume-Uni, avait récemment ouvert une antenne è Ballymena, ville du nord-est de l’Irlande du Nord. Aussitôt créée, cette branche a dû intervenir pour sauver 2 chats en détresse, comme le rapporte RTE.

Le premier félin, un chaton appelé Pancho, s’était retrouvé coincé dans le compartiment moteur d’une voiture. Une situation dangereuse que bon nombre de leurs congénères vivent, notamment en hiver, car ils recherchent la chaleur et l’apparente sécurité que procurent de tels endroits.

C’est grâce aux miaulements émis par le petit chat à la robe noire qu’un passant s’en est rendu compte et a contacté l’équipe locale de Cats Protection. Les bénévoles se sont rapidement rendus sur les lieux. Ils ont tout d’abord essayé d’attirer le chaton hors du véhicule en l’appelant et en lui proposant des friandises, sans succès. Ils ont ensuite réussi à ouvrir le capot pour l’atteindre et le récupérer en toute sécurité.

Pancho était stressé et recouvert de saleté, mais il a tout de suite été pris en charge au refuge. Nettoyé, le chaton a ensuite été nourri et a pu se reposer dans un panier douillet. Il n’a pas tardé à se remettre à ronronner.

Le lendemain matin, il a été vu par un vétérinaire, qui a assuré qu’il était en bonne santé. Il l’a vacciné, pucé et stérilisé.

Les mêmes soins ont été apportés à Cotton, une chatte sauvée, elle aussi, par Cats Protection Ballymena. Avec sa mère, elle était prise au piège dans un réservoir d’huile sur un site industriel de la région. Elle se remet lentement de sa mésaventure, mais son état de santé ne suscite plus aucune inquiétude.

Cotton et Pancho vivent désormais chez leurs nouvelles familles respectives, puisqu’ils ont tous les 2 été adoptés après leur sauvetage.