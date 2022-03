Une association au secours d'une chatte au corps émacié qui essayait de garder en vie ses 6 chatons dans une poubelle

Affamée et à bout de forces, une chatte errante tentait désespérément de nourrir et d’élever ses chatons nouveau-nés. Elle avait trouvé refuge dans une benne à ordures industrielle, avant d’être découverte et prise en charge par une association.

A Brisbane, dans l’Est de l’Australie, l’association locale Best Friends Felines avait été alertée au sujet d’une chatte errante et sa portée de 6 chatons découverts dans une benne industrielle. La famille de félins avait grand besoin d’aide ; la mère était extrêmement maigre et épuisée. Malgré cela, elle ne quittait jamais ses petits et continuait de les allaiter et protéger, détaille Love Meow.

Les bénévoles ignoraient depuis combien de temps la chatte, qu’ils ont appelée Aurora, se trouvait à cet endroit. Elle et ses chatons ont été emmenés chez le vétérinaire, avant d’être placés en famille d’accueil.



Aurora ne parvenait pas à s’appuyer sur ses pattes arrière et marchait péniblement. Elle était toutefois visiblement ravie de recevoir de la nourriture. La chatte paraissait également soulagée de se savoir, elle et ses petits, enfin en sécurité.



Une nouvelle vie se profile pour la chatte et sa progéniture

Peu à peu, elle a retrouvé l’usage de ses pattes et, quelques jours plus tard, elle pouvait désormais se tenir sur ses 4 membres et se déplacer normalement.



Les chatons ont grandi dans des conditions optimales, entourés d’amour et de confort. Ils ont ouvert les yeux, appris à marcher et commencé à explorer et à jouer. Leur mère apprécie la vie de chat d’intérieur. Elle se montre très amicale et affectueuse envers les humains. Elle peut s’accorder de plus en plus de pauses et reprend progressivement du poids et des forces.



Lorsque ses petits seront suffisamment grands et autonomes, toute la famille pourra être proposée à l’adoption.

