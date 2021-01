Une adolescente remporte un concours avec une dissertation sur son chat et offre son prix de 40 000 euros à un refuge

Grâce à son essai qu’elle a écrit à propos de son chat, une adolescente a remporté un concours national et la coquette somme de 50 000 dollars. Elle a décidé d’en faire don au refuge où elle avait adopté son ami félin.

Sidney Hertzberg, 13 ans, souffre d’une maladie appelée syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Elle lui cause vertiges, fatigue et douleurs musculaires. Des difficultés qu’elle gère bien mieux depuis l’arrivée dans sa vie de Mittens.

Mittens est un adorable chat qu’elle avait adopté alors qu’il n’était encore qu’un minuscule chaton d’une semaine au refuge Ferndale Cat Shelter, dans l’Etat du Michigan. Elle et sa famille l’ont nourri au biberon et veillé sur lui jour et nuit pour le sauver. Finalement, c’est lui qui a sauvé Sidney Hertzberg.

C’est notamment ce qu’elle a écrit dans sa dissertation, soumise lors d’un concours national organisé par la marque de produits et d’accessoires pour animaux de compagnie Petco. Et c’est son travail qui a été sélectionné en fin de compte, lui permettant de remporter le premier prix.

Sidney Hertzberg a ainsi reçu la somme de 50 000 dollars (41 000 euros environ), mais elle ne l’a pas gardée. Elle a, en effet, choisi de la reverser intégralement au Ferndale Cat Shelter, comme le rapporte WXYZ Detroit.

Deanne Iovan, directrice du refuge, ne s’y attendait pas du tout. Elle est extrêmement reconnaissante envers l’adolescente au grand cœur.

Mittens, quant à lui, a bien grandi et vit sa vie à 100 à l’heure aux côtés de sa maîtresse : « Il nage, fait de la randonnée, de l’escalade, du skateboard, il fait tout… », raconte-t-telle à son propos.

Par ailleurs, Sidney Hertzberg s’apprête à lancer un programme appelé Sidney's Seniors for Seniors. Il consistera à placer des chats seniors chez des personnes âgées, en prenant en charge les frais alimentaires et vétérinaires.