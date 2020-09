Un Yorkshire découvre et sauve un chaton errant sous une pluie battante (Vidéo)

Hazel le chien n’a pas fait que mettre un chaton errant à l’abri de la pluie. Il l’a aussi aidé à trouver une famille aimante. La vie du petit félin a changé grâce à lui.

Il est vrai que les chats et les chiens ont souvent tendance à se chamailler ou à s’éviter, mais les récits relatant l’entente, voire l’amitié entre les représentants des 2 espèces sont innombrables. Dès lors que ces animaux profitent d’une bonne socialisation, ils peuvent tolérer la présence des autres avec beaucoup plus de facilité. Hazel, un chien croisé Yorkshire Terrier / Chihuahua / Caniche, fait partie de ceux-là.

Le canidé vit à Abilene, dans l’Etat du Texas, avec sa maîtresse Monica Bucks. Il y a près d’un an, le 30 septembre 2019, il pleuvait des cordes, mais il voulait tout de même sortir pour faire ses besoins, raconte Pet Buzz. Sa maman d’adoption lui a alors ouvert la porte, mais le chien a tardé dehors.

Monica Bucks est alors sortie à son tour pour aller le chercher. C’est là qu’elle l’a trouvé en compagnie d’un chaton errant, grelottant et terrifié. Hazel a invité le petit félin à le suivre à l’intérieur, où sa propriétaire les a tous les 2 séchés et réchauffés. Elle a pris soin du chaton, qui était désormais à l’abri du froid et de la pluie, mais ce n’était pas tout.

Monica Bucks a trouvé une famille pour le jeune animal, celle de son frère Michael. Le chaton a reçu le nom de Sheba et a ainsi pu commencer sa nouvelle vie. Tout cela, c’est grâce à Hazel.

Voici leur histoire en vidéo, postée par la chaîne YouTube Happily quelques jours après cette belle rencontre :

