Un Sphynx nouveau-né rejeté par sa mère, trouve du réconfort avec une maman chat au refuge

Lorsqu’un chaton est abandonné par sa mère, ses chances de survie sont minces. Cette fois-ci, la petite Sphynx Cleopatra a eu de la chance en se faisant adopter par une chatte de gouttière tendre et aimante.

En mars 2022, un homme désespéré a conduit au Helen Woodward Animal Center de Rancho Santa Fe, dans l’État de Californie aux États-Unis, une adorable chatonne Sphynx. Ses frères et sœurs étant mort-nés, sa maman l’avait rejetée.

Les membres du refuge ont commencé à nourrir la chatonne nommée Cleopatra au biberon afin qu’elle reprenne des forces. Cependant, l’amour d’une mère était essentiel à son bon développement.



L’instinct maternel

Six jours plus tard, Ballerina, une adorable chatte de type Européen, est arrivée d’un refuge partenaire. Après trois jours passés au centre, elle a mis bas trois chatons gris et blanc. Les membres du refuge ont donc présenté Cleopatra à Ballerina, qui l’a immédiatement adoptée.

Selon le personnel du Helen Woodward Animal Center, cette mère « extrêmement affectueuse » a accueilli Cleopatra comme le quatrième membre de sa portée, sans faire de différences. En quelques minutes, Ballerina a pris soin de la petite orpheline en la laissant allaiter et en lui apportant la tendresse dont elle avait besoin.

Désormais, cette famille hors du commun est inséparable. Erin Schmitt, responsable du programme d'accueil du centre animalier, a déclaré à People : « Les animaux sont incroyables. C'est comme si Ballerina avait senti un besoin chez Cleopatra et avait décidé, non seulement de la nourrir, mais aussi de lui donner tout l'amour qui lui manquait ».

Les cinq chats, Ballerina, Cleopatra ainsi que ses frères et sœurs Bean, Biscuit et Bunny seront bientôt disponibles à l’adoption. Cleopatra devra néanmoins séjourner quelques jours de plus au refuge afin de passer quelques contrôles de santé supplémentaires.