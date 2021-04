Ce chat est resté coincé dans un arbre pendant 17 jours, au grand dam de sa propriétaire

Les chats sont connus pour être des acrobates hors pairs. Mais il arrive parfois qu’un incident survienne. Aux États-Unis, une femme s’est affolée lorsqu’elle a découvert que son chat nommé Sparkles s’est retrouvé coincé dans un arbre, le 14 mars dernier. L’animal n’a pas touché terre pendant plus de 2 semaines…

Beverly McIntosh a eu la frayeur de sa vie. L’Américaine originaire de Jonesboro, une ville située en Arkansas, a observé son chat escalader un arbre, un soir de mars. Le lendemain matin, le félin est resté immobile sur sa branche. Elle a donc tenté de le secourir par ses propres moyens en grimpant sur une échelle, rapporte le Kansas City Star. En vain. Le quadrupède a été inatteignable.

Inquiète, Beverly McIntosh a envoyé des messages à des amis, en les suppliant de l’aider à récupérer son intrépide compagnon. 5 personnes ont répondu à son appel de détresse. Ces derniers ont été tout aussi impuissants. La propriétaire s’est ensuite tournée vers les services de secours, lesquels lui ont assuré que son animal la narguait tout simplement et qu’il finirait par redescendre. Beverly, au comble du désespoir, a même déposé de la nourriture au pied de l’arbre pour attirer Sparkles. La situation est, néanmoins, restée inchangée pendant de nombreux jours.

© Angie Heringer / Facebook

Une société d'élagage des arbres a dû intervenir

L'espoir a commencé à renaître, lorsqu'un vétérinaire a mis en contact Beverly McIntosh avec Angie Heringer, la directrice d'ARC Angels for Animals, un groupe de sauveteurs bénévoles. D'après cette dernière, le sauvetage se révélait particulièrement délicat en raison de la présence des fils électriques et d’un fossé près de l’arbre. La volontaire s'est donc entretenue avec Clint Williams, chef d'un service d’élagage des arbres. Le sauveur tant attendu est monté à l’assaut, mais Sparkles, effrayé, a sauté encore plus haut sur une autre branche.

© Angie Heringer / Facebook

Finalement, après avoir affronté la pluie et la grêle pendant 17 jours à près de 20 mètres au-dessus du sol, le félin a été attrapé par l'élagueur, bien déterminé à accomplir sa mission. Son ange gardien l’a déposé en toute sécurité dans les bras de sa propriétaire. Faible et amaigri, l’animal a retrouvé son foyer, pour le plus grand bonheur de sa propriétaire.

© Angie Heringer / Facebook