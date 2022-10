Un SOS lancé pour sauver un chat bloqué sur le toit d'une maison, un couvreur y répond

Pendant 2 jours, habitants et mairie d’une commune normande cherchaient désespérément quelqu’un pour porter secours à un chat piégé sur le toit d’une maison, mais sans résultat. Quand un ouvrier couvreur de la région a appris ce qui se passait, il a tout de suite accepté d’intervenir.

La mésaventure d’un chat à la robe noir et blanc avait commencé le dimanche 9 octobre pour s’achever le surlendemain grâce à un couvreur professionnel, rapportait Liberté - Le Bonhomme libre, le mercredi 12 octobre.

Probablement errant, le félin était parvenu à se hisser au sommet du toit d’une maison à Cuverville, dans la banlieue de Caen (14). Les riverains entendaient ses miaulements de détresse, mais ne pouvaient pas faire grand-chose pour le sauver à part essayer de l’attirer par leurs appels. Terrifié, le quadrupède n’y répondait pas et campait sur sa position.



Prévenue, la mairie a rapidement réagi en envoyant son ASVP (agent de surveillance de la voie publique), mais ce dernier n’était pas non plus en mesure de secourir l’animal sans l’équipement adéquat.

Pompiers, SPA, ramoneurs et autres interlocuteurs susceptibles d’intervenir ont été contactés, mais aucun d’eux n’a accédé à la requête des habitants et de la municipalité. Ils étaient soit occupés, soit non disposés à opérer gratuitement.

Un couvreur à la rescousse

Le blocage était total et le chat était toujours coincé sur le toit. Jusqu’à ce qu’un ouvrier couvreur de Démouville, autre commune du Calvados, ait accepté d’intervenir bénévolement. Billy Frémont, employé de l’entreprise de couverture FHD à Verson, est arrivé sur les lieux le mardi 11 octobre avec son matériel après avoir terminé sa journée de travail.

Il a pu atteindre l’emplacement du chat, qui a visiblement compris que ce brave homme était là pour l’aider et s’est approché de lui. Billy Frémont n’avait plus qu’à le saisir et à redescendre prudemment pour le ramener sur le plancher des vaches.

Dès qu’il a touché le sol, le félin a pris la poudre d’escampette pour disparaître dans la nature, indemne et soulagé de renouer avec la liberté.