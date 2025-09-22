Un Siamois quitte sa maison et mène la vie de chat errant jusqu’à ce que sa triste histoire soit révélée

Ulysse a longtemps gardé un mal-être au sein de sa propre maison. Malmené par ses congénères, il ne trouvait plus sa place et a préféré s’enfuir, quitte à n’avoir nulle part où aller. Il s’est finalement greffé à une colonie de chats errants, puis son histoire a été découverte à l’aide de sa micropuce.

Il y a environ un an, l’association des Chats perchés de Mirmande, basée dans la Drôme, a été appelée par le camping communal pour prendre en charge des chats errants. Ceux-ci ont finalement été adoptés, à l’exception de l’un d’eux au départ. Ce dernier, nommé Ulysse, n’était pas vraiment un félin des rues, car il avait sa propre famille autrefois.

Ulysse est un Siamois aux grandes oreilles et au regard doux. Il vivait au camping de Mirmande avec une chatte et les 2 chatons de celle-ci. La vie n’est pas facile pour les animaux errants, mais les boules de poils avaient leur ange-gardien : Aurélien.

Un départ précipité

Aurélien travaillait au camping et veillait sur les quadrupèdes. Il les nourrissait et facilitait ainsi leur quotidien. Toutefois, ce n’était pas une vie idéale pour eux, alors les membres des Chats perchés de Mirmande ont été appelés pour prendre soin d’eux. Ils ont trouvé des familles aimantes à la mère chatte et aux petits, puis ont constaté qu’Ulysse avait déjà une propriétaire après avoir scanné sa micropuce.

Ils ont alors pris contact avec cette dernière, qui leur a révélé que le félin avait fugué à cause de sa mésentente avec les autres chats de la maison : « Ce minou avait parcouru de nombreux kilomètres et s’était sauvé de chez lui ! Il ne s’entendait pas avec les autres chats de la dame », précisait un porte-parole de l’association.

Alors, ramener Ulysse à la maison n’était pas forcément la bonne option, car il ne s’y sentait pas bien. De plus, à force de s’occuper de lui, Aurélien s’était énormément attaché à lui. Il a donc proposé à sa maîtresse de l’adopter, ce qu’elle a accepté. Le Siamois s’est installé chez son nouveau propriétaire, où il a eu besoin de temps pour offrir sa confiance : « Il a exprimé une énorme crainte d'abandon et souhaitait des garanties que je ne l'abandonnerai pas », indiquait Aurélien.

Aujourd’hui, Ulysse a fait de gros progrès et est sur le chemin de la reconstruction. Il comprend enfin qu'il peut compter sur Aurélien et que ce dernier ne lui tournera jamais le dos.