Un refuge poste une annonce insolite et géniale pour l'adoption d'un chat bien particulier

En postant une publication pleine d’humour à propos d’un chat pour lequel elle cherchait une famille, une association de Floride était loin de se douter de ce qui allait arriver par la suite. Le message a non seulement rencontré un franc succès, mais il a également débouché sur d’émouvantes retrouvailles.

Qui voudrait d’un chat grincheux et despotique ? C’est, en substance, la présentation peu reluisante, mais hilarante, qu’un refuge a fait d’un félin qu’il cherchait à faire adopter. Une approche peu conventionnelle, mais qui a été couronnée de succès, comme le raconte The Dodo.

« Vous êtes à la recherche d’un nouvel ami affectueux à câliner ? Ce n’est probablement pas ce garçon. Voici Willard. Willard est vieux. Il est grognon », pouvait-on effectivement lire sur le post en question, publié le 26 janvier dernier sur la page Facebook du refuge du comté de Santa Rosa en Floride.

Une description brute et honnête qui a amusé de nombreux internautes. « Il aime être caressé, mais seulement de temps en temps. Les gratouilles sur la tête ? Permises jusqu’à ce qu’il en décide autrement. Et là, il vous rappelle à l’ordre fermement », poursuit l’auteur de la publication accompagnée de quelques photos de l’animal.

Willard était arrivé au refuge en septembre dernier. Comme il n’était pas identifié, les bénévoles pensaient avoir affaire à un chat errant. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est qu’il avait une famille. Ce qu’ils ont découvert, en revanche, c’est qu’il n’est pas du genre à se montrer coopératif. La suite du texte en témoigne : « Vous essayez de lui indiquer où il doit dormir ? Willard rira de votre ignorance. Willard n’est redevable à aucune homme, ni aucune femme. »

Une issue totalement inattendue pour ce chat grognon

L’une des innombrables personnes à avoir vu ce portrait crû du « chat roux vieux et irritable » n’est autre que sa propriétaire. Ashleigh n’en a pas cru ses yeux lorsqu’elle l’a reconnu sur les photos. Cela faisait un an qu’elle le cherchait ; Jay – c’est son vrai nom – avait fugué et restait introuvable depuis.

Sans perdre de temps, la jeune femme est allée au refuge pour le récupérer, après avoir prouvé qu’elle en était bien la maîtresse. Revenu chez lui et auprès de sa maman, Jay est redevenu doux et affectueux comme par magie.