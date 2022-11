Un pompier découvre une chatte inanimée dans la maison en feu de sa famille et se bat jusqu'au bout pour la ramener à la vie

L’une des premières interventions de la carrière de Joshua Riccio, jeune recrue chez les pompiers, s’est soldée par le sauvetage d’une chatte qui avait perdu conscience lors d’un incendie, rapportait Kauai Now.

Le sinistre s’était déclaré le samedi 5 novembre dans une maison de Keaukaha à Hawaï. La maîtresse des lieux, Cheryl Polikapu-Medeiros, était sortie faire quelques courses. Son fils de 12 ans, qui ne voulait pas l'accompagner, était resté au domicile. Le départ de feu avait eu lieu dans la cuisine. L’enfant avait tout juste eu le temps de sortir en emmenant son chien Charlie, un Cavalier King Charles Spaniel.

Ceci, chatte tabby de 2 ans, se trouvait toujours à l’intérieur. Les 2 autres félins de la famille s’étaient échappés.

L’officier de police Roland Kuamo’o a été le premier à intervenir. Il a réussi à maîtriser les flammes dans la cuisine, aidé par des voisins armés de tuyaux d’arrosage. Les pompiers l’ont rapidement rejoint.

Evacuée in extremis et réanimée grâce à un masque à oxygène pédiatrique

Joshua Riccio est entré dans l’habitation à la recherche d’occupants à évacuer. Il a vite trouvé Ceci qui s’était évanouie. Il l’a aussitôt emmenée dehors et déposée sous l’abri auto, où il lui a administré de l’oxygène à l’aide d’un masque prévu pour secourir les enfants.



Cammy in Maui & Beyond / YouTube

Au bout de plusieurs minutes d’incertitude quant aux chances de survie de la chatte, celle-ci est finalement revenue à elle. Dès qu’elle s’est remise debout, elle s’est empressée de se cacher sous une voiture. Un membre de la famille a ensuite pu la récupérer.

Cheryl Polikapu-Medeiros avait adopté Ceci après l’avoir découverte seule dans son jardin alors qu’elle n’était encore qu’un tout jeune chaton errant. Elle est heureuse de l’avoir retrouvée indemne, et espère revoir aussi Lucky, l’un des 2 chats ayant pris la fuite, le plus vite possible. L’animal n’est toujours pas revenu depuis, tandis que sa congénère, une femelle appelée Darla, était rentrée chez elle peu après l’incendie.

Voici la vidéo du sauvetage :