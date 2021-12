Un poème émouvant change pour toujours la vie d'un chat senior en quête d'une famille depuis 8 mois

Cela faisait 8 mois que Harry, un chat sénior, attendait d’être adopté. Personne ne s’intéressait à lui jusqu’à cet émouvant poème écrit par une responsable du refuge et inspiré de son histoire.

Harry s’appelle aujourd’hui Bucky. Un nouveau nom pour un nouveau départ dans la vie pour ce chat sénior, qui a enfin été adopté après de longs mois d’attente. Un bonheur qu’il doit à un poème rédigé par l’une des personnes qui prenaient soin de lui au refuge, comme le rapporte ITV.

Âgé de 10 ans, Harry était arrivé au centre d’adoption de la RSPCA du comté de Durham, dans le Nord de l’Angleterre, en février 2021. Son ancien propriétaire avait décidé de se séparer de lui, car il n’était plus en mesure de s’en occuper.

Les jours et les semaines passaient, et le félin voyait ses congénères plus jeunes arriver et repartir pour rejoindre leurs nouvelles familles, alors que lui était ignoré. Une vision qui attristait Sophie Moran-Barker, coordinatrice des adoptions dans cette structure d’accueil. Elle s’en était alors inspirée pour écrire un poème, adoptant le point de vue de Harry pour exprimer sa tristesse.

« Ton tour arrivera, Harry »

« Je regarde à travers la fenêtre, ils vont et viennent souvent. Ton tour arrivera Harry, me dit-elle. Je compte les jours », peut-on notamment y lire. Un texte partagé sur les réseaux sociaux et qui a ému de nombreux internautes, dont Sam Dove. Cette habitante de Darlington l’avait découvert grâce à sa fille Jessica, qui partageait toutes les publications concernant Harry.

Sam Dove n’a pu retenir les larmes en lisant ces mots. Elle voulait dès lors l’adopter, mais elle devait d’abord en convaincre son mari, allergique aux chats. Elle a réussi à le faire, d’autant plus que ce dernier s’est mis à utiliser un spray nasal antihistaminique. Depuis l’arrivée de Harry à la maison, l’homme n’a pas eu de réaction.

Celui qui répond désormais au nom de Bucky a donc désormais un foyer aimant et chaleureux, après un séjour de 8 mois au refuge. « Il est vraiment joueur et très bavard pour un chat âgé, raconte sa nouvelle propriétaire. C’est comme s’il vous parlait. Je l’adore. Il a un bon tempérament et est très beau. Il fait partie de la famille maintenant. »

