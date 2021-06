Un passant tend la main à une chatte tentant désespérément de se protéger des intempéries jusqu'à l'arrivée de ses chatons

Une mère ferait n'importe quoi pour ses petits, notamment mettre sa vie en danger pour les protéger. Dans l'Indiana (États-Unis), une chatte errante et en gestation a essayé de survivre dans le froid jusqu'à la naissance de ses chatons.

La future maman a été repérée par un passant en début d'année. La courageuse vagabonde, frigorifiée et maigre, était enroulée dans la neige essayant désespérément de rester au chaud jusqu'à l'arrivée de ses bébés.

Sensible à sa condition précaire, le Bon Samaritain a décidé de lui prêter main-forte. Il s'est immédiatement approché du félin et l'a récupéré pour le mettre à l'abri, révèle Lovemeow. La chatte, reconnaissante, s'est montrée très amicale à l'égard de son ange gardien et n'a pas hésité à ronronner.

Afin qu'elle reçoive les meilleurs soins et qu'elle mette bas en toute sécurité, l'homme l'a confiée à Missy McNeal, l'une des bénévoles du refuge Catsnip Etc.

© Catsnip Etc

La chatte et ses bébés ont reçu beaucoup d'attention

Personne ne sait exactement ce qu'a enduré la chatte, nommée Camilla. Les soigneurs ont découvert des plaies sur l'ensemble de son corps. Mais sa vie d'errance ne constitue plus qu'un lointain souvenir désormais.

© Catsnip Etc

2 jours après son arrivée, elle a donné naissance à 4 chatons en bonne santé dans un endroit confortable, loin des tumultes de la ville. La jeune mère, en insuffisance pondérale, ne produisait pas assez de lait pour les nourrir.

© Catsnip Etc

Les bénévoles ont donc pris la relève. Ils ont soigné les minuscules boules de poils 24 heures sur 24. « Cela ne lui dérangeait pas du tout quand nous sommes venus aider à nourrir ses chatons. Elle savait qu'ils avaient besoin d'aide supplémentaire et elle semblait très reconnaissante », a déclaré Missy McNeal.

© Catsnip Etc

Coco, Cora, Chanel et Carl ont grandi auprès de leur maman bien-aimée, toujours soucieuse de leur bien-être. Camilla, dont l'état de santé s'est amélioré, a regardé ses petits s'épanouir au fil des semaines. Une fois devenus grands, ils ont été adoptés.

A lire aussi : Par amour pour son chat disparu depuis des mois, cette famille fait tout pour le retrouver

© Catsnip Etc

Quant à leur mère, elle a été accueillie par une famille amoureuse des chats. 3 mois et demi après avoir été secourue, Camilla vit une existence de rêve dans le confort et l'amour.