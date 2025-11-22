Un passant découvre un panneau "Chats gratuits" devant un entrepôt et change le destin de 4 félins

Une simple pancarte accrochée à la porte d’un entrepôt a révélé une situation préoccupante. Grâce à l’intervention d’un passant attentif et d’une association, plusieurs chats ont pu être sauvés d’un avenir incertain.

Récemment, une personne qui passait devant un entrepôt à New York a remarqué un panneau indiquant “Chats gratuits” à l’entrée de l’établissement. Elle a demandé à parler aux maîtres des lieux.



greenpoint_cats / Instagram

“Les propriétaires, qui avaient commencé avec 2 chats et en avaient maintenant 4, avaient l'intention de donner 2 chatons adolescents à quiconque les prendrait”, d’après un post Instagram partagé par l’association locale Greenpoint Cats et relayé par The Dodo .



greenpoint_cats / Instagram

La personne “a expliqué aux propriétaires l'importance de stériliser toute la famille, surtout avant de remettre les plus jeunes qui étaient désormais en âge d’avoir leurs propres chatons.”

Après la discussion, "les propriétaires ont décidé qu’ils ne voulaient aucun des chats", ce qui a amené l’équipe de Greenpoint Cats à intervenir.



greenpoint_cats / Instagram

L’un des chats déjà adopté

Les bénévoles ont emmené les chats à la clinique vétérinaire, où ils ont été examinés, soignés, vaccinés et stérilisés. Une semaine plus tard, l’un d’eux a été adopté par une famille aimante. Les 3 autres, appelés Crepe Suzette, Soufflé et Flapjack, sont encore en foyers d’accueil, mais leurs bienfaiteurs sont persuadés qu’ils rejoindront bientôt leur maison pour toujours, eux aussi.



greenpoint_cats / Instagram

“Crepe Suzette est une petite féline écaille de tortue d'un an qui préfère être la seule chatte. Sa fille, Soufflé, est tout aussi affectueuse et sa famille d'accueil la décrit comme ‘plus chiot que chatte’”, dit Greenpoint Cats.



greenpoint_cats / Instagram

Quant à Flapjack, qui possède un pelage noir, il apprend encore à interagir avec les humains. Sa socialisation n’en est à qu’à ses débuts, mais il progresse de jour en jour sur ce plan.

Des dizaines de chats recueillis dans les entrepôts de la ville

Greenpoint Cats précise avoir recueilli plus de 40 chats et chatons dans différents entrepôts new-yorkais cette année. Elle appelle à une véritable prise de conscience vis-à-vis de cette situation. “Il s’agit d’un véritable problème que nous espérons que davantage de voisins, d’entreprises et d’agences municipales contribueront à résoudre, pour commencer, en exigeant et en fournissant des services de stérilisation pour mettre fin au cycle de la souffrance”, peut-on ainsi lire à ce sujet dans la publication.

