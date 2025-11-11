Un panier à linge jeté au milieu de nulle part contenait en réalité 2 chats

Des sauveteurs d’animaux américains sont intervenus pour porter secours à 2 chats abandonnés. Ces derniers se trouvaient dans un panier à linge laissé au bord de la route. Bien qu’effrayés, les animaux se sont montrés très amicaux et sont désormais en sécurité.

Le 14 octobre dernier, le personnel du contrôle animalier de Ledyard (États-Unis), a récupéré 2 chats abandonnés dans un panier pour le linge sale. Heureusement, les boules de poils étaient saines et sauves, mais ce geste leur a provoqué beaucoup de stress. Elles sont maintenant entre de bonnes mains, tandis que leurs sauveteurs tentent de retrouver leur propriétaire.

Les 2 félins se trouvaient sur le bas-côté d’une route et ont été retrouvés après 12h30, rapportait la NBC . Quand les bienfaiteurs sont intervenus, ils ont découvert les 2 chats blottis l’un contre l’autre dans leur panier de fortune. Ils étaient allongés sur une couette et n’avaient nulle part où aller.

Ledyard Animal Control / Facebook

Les chats sont en sécurité

Les sauveteurs se sont approchés d'eux et les ont récupérés. Ils ont constaté que les quadrupèdes étaient stressés, mais qu’ils ne craignaient pas les humains pour autant : « Ils sont très amicaux. Effrayés, mais doux » écrivait un porte-parole sur Facebook.

L'organisme de sauvetage a publié un commentaire sous sa publication en indiquant que les chats étaient au chaud et en sécurité. À son message, il a joint une photo des félins au refuge. L’un est confortablement installé dans un petit tipi, et l'autre est à côté de lui dans un panier moelleux. Les internautes, qui étaient nombreux à avoir suivi cette histoire, ont remercié les bienfaiteurs pour leur sauvetage et étaient ravis de constater que les animaux allaient bien.

Pour le personnel du refuge, la mission ne s'arrête pas là, car il espère pouvoir retrouver le propriétaire des félins. Son message pour lui est plein de bienveillance, puisqu’il souhaite le contacter dans une optique de coopération : « Nous pouvons rassembler toutes leurs informations, leurs noms, les examens vétérinaires qu'ils ont subis et tout ce que nous devons savoir à leur sujet. Cela nous permettra de les emmener chez notre vétérinaire et de leur trouver un nouveau foyer plus rapidement », indiquait-il.