Un nouveau locataire rencontre le chat des voisins dont les visites impromptues deviennent rituelles

Selon leur caractère et leur vécu, les chats réagissent différemment en présence d’étrangers. Fermin, lui, ne fait pas de manières avec les humains qu’il ne connaît pas. Ce Persan à la robe rousse ne s’encombre d’aucune limite en termes de territoire et de rencontres. C’est ce qu’a constaté un nouveau voisin, dont l’histoire est racontée par sa sœur sur Twitter et relayée par The Dodo.

Sofia Ajram a, en effet, relaté sur le réseau social la rencontre surprenante faite par son frère en emménageant dans son nouvel appartement. Le jeune homme avait à peine commencé à s’approprier les lieux et à y installer ses effets qu’un voisin assez spécial est venu lui rendre visite.

Fermin était bien décidé à être le premier à souhaiter la bienvenue au locataire, à sa manière. Il n’allait toutefois pas se contenter de le saluer devant la porte. Dès l’ouverture de cette dernière, le félin s’est engouffré dans l’appartement, visiblement pressé de l’explorer dans les moindres recoins.



Sofia Ajram / Twitter

La courte vidéo tweetée par Sofia Ajram ne donne qu’un petit aperçu de la curiosité du chat. Dans d’autres séquences postées dans la discussion, on peut voir Fermin investir les moindres recoins de l’appartement, observant et reniflant avec grand intérêt tout ce qui lui passe sous le rhinarium.

My brother just moved to a new apartment and his neighbour’s cat keeps barging right in like he owns the place pic.twitter.com/AG1DIZAQC8