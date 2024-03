Un mois après avoir perdu son chat, elle passe avec son chien devant une maison voisine en chantier et y entend des miaulements

Un chat perdu a été retrouvé par sa propriétaire au bout d’un mois alors qu’il était pris au piège dans le vide sanitaire des voisins, rapportait France Bleu.

Le félin en question répond au nom de Twix et est âgé de 2 ans. Sa maîtresse Marine Lescure a 27 ans et exerce le métier d’aide-soignante. Elle habite Lisle, commune de Dordogne située à 15 kilomètres au nord-ouest de Périgueux.

En janvier 2024, elle constatait la disparition de son chat et s’était aussitôt lancée à sa recherche. Elle avait placardé des affiches dans tout le secteur, informé les habitants du quartier et partagé des avis de recherche sur les réseaux sociaux.

Elle se demandait où Twix pouvait bien se trouver et dans quel état il était. Les jours, puis les semaines défilaient, et Marine Lescure n’avait toujours aucune réponse à ses questions.

La situation restait inchangée jusqu’au jeudi 15 février. Ce soir-là, la jeune femme promenait son chien quand, en passant devant la propriété voisine, des miaulements ont attiré son attention. Ils semblaient émaner d’un conduit qui menait vers le vide sanitaire de la maison en question, refermé 3 semaines plus tôt au cours des travaux de terrassement.

En écoutant attentivement ces cris de détresse, Marine Lescure n’avait plus aucun doute ; c’était bien son chat Twix qui les poussait et il fallait le libérer au plus vite.

Contactée, l’adjointe au maire s’est rendue sur les lieux, tout comme plusieurs voisins qui ont amené des pelles pour creuser. 2 heures d’intenses efforts plus tard, ils sont parvenus à créer une ouverture permettant la sortie du minet. Marine Lescure n’en croyait pas ses yeux ; son ami à 4 pattes venait de survivre à 3 semaines d’enfermement dans ce vide sanitaire.



Lisle en Dordogne / Facebook

« Il se porte plutôt bien »

Il s’y était probablement faufilé avant la condamnation de la trappe par les ouvriers qui ignoraient sa présence à l’intérieur.

« Il est amaigri et déshydraté. Sinon, dans l’ensemble, il se porte plutôt bien », a réagi Marine Lescure au commentaire d’un internaute qui demandait des nouvelles de Twix, sous la publication Facebook relatant le sauvetage.

A lire aussi : Un chaton tente d’attirer l’attention des bénévoles du refuge de toutes ses forces (vidéo)

Ne pensant que 2 kilogrammes au moment de son examen par le vétérinaire, le chat devrait se remettre de sa mésaventure et retrouver un poids normal dans quelque temps.