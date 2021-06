Un minuscule chaton abandonné, sourd et mal en point trouve du réconfort auprès d'un couple bienveillant

Bien qu'il soit petit et en mauvaise santé, Nugget fait preuve d'une volonté de vivre incroyable. Le chaton ne surmonte pas cette épreuve tout seul : il est chouchouté par une bénévole et son compagnon.

Nugget a été retrouvé au milieu des buissons dans un état déplorable. Cass, une bénévole de Foster Kittens of Melbourne, et son petit ami ont pris le félin chétif sous leur aile. La minuscule boule de poils âgée de 3 semaines seulement, était frêle ; ses yeux étaient fermés et enflés.

Le couple a installé un lit confortable pour son protégé et l'a nourri à la seringue 24 heures sur 24. Nugget a laissé ses bienfaiteurs lui nettoyer les yeux, avant de s'endormir paisiblement le ventre bien rempli.

© Foster Kittens of Melbourne

Mais quelques jours après son arrivée, Cass et son compagnon ont remarqué qu'il avait d'autres problèmes de santé. « Il n'a pas du tout répondu au stimulus auditif, ses articulations étaient déformées, son niveau d'énergie était incroyablement bas et sa croissance était retardée et anormale », a expliqué Cass à Lovemeow.

© Foster Kittens of Melbourne

Le chaton se porte mieux au fil des jours

En plus de souffrir de surdité, de dysplasie de la hanche et du coude, le chaton est atteint du syndrome du bébé nageur. Cette dernière désigne une malformation des pattes, qui empêche l'animal de se déplacer normalement. Ses sauveteurs, soucieux de son bien-être, ont tout fait pour lui offrir une meilleure qualité de vie. Nugget a reçu de nombreux soins et énormément d'amour pour l'aider à s'épanouir. Il se montre d'une bonne humeur constante et profite de chaque instant.

© Foster Kittens of Melbourne

« Nous sommes impressionnés par sa détermination à être un chaton normal, par la façon dont il relève chaque nouveau défi à grands pas et refuse d'être différent de ses frères et sœurs d'accueil », a déclaré Cass.

© Foster Kittens of Melbourne

Âgé aujourd'hui de 10 semaines, Nugget est encore très petit pour son âge. Mais il est heureux et se porte merveilleusement bien au sein de son nouveau foyer.

© Foster Kittens of Melbourne

« Peu importe ce que l'avenir réserve à notre garçon, nous serons là avec lui jusqu'au bout, main dans la main », a confié Cass. « Il n'y a rien que nous ne ferions pas pour lui. Il mérite toutes les chances de vivre une longue vie heureuse. »