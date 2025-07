Un miaulement désespéré guide une mère et sa fille vers un chaton piégé après une crue dévastatrice

Un duo mère-fille s’est retrouvé au bon endroit et au bon moment pour sauver la vie d’un chaton en grande détresse. L’animal était emporté par une rivière en crue, puis s’était caché dans un terrier qui risquait de s’effondrer, rapportait Austin American Statesman.

Millie Mckell et sa fille Sanna Wheeler habitent Killeen dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). Le samedi 5 juillet, elles s’étaient rendues à Georgetown, à une soixantaine de kilomètres de là, sans s’attendre à l’acte héroïque qu’elles étaient sur le point d’accomplir.

La crue soudaine et violente de la rivière San Gabriel a, en effet, donné lieu à une importante inondation. « Nous étions là au bon moment. Nous sommes des amoureuses des animaux et nous avons simplement décidé d'aider les gens à récupérer leurs compagnons », raconte Sanna Wheeler.

Elles ont commencé à déblayer les décombres sur 2 aires de camping-cars dévastées par les flots, aux côtés d’autres volontaires, quand un petit miaulement a attiré leur attention. Un chaton se tenait sur une branche qui flottait sur la rivière. Il a sauté sur la rive, puis s’est faufilé sous un tas de foin.

Sanna Wheeler a essayé de se glisser dans sa cachette, mais n’est pas parvenue à le rattraper, se faisant mordre par des araignées et égratigner par la paille au passage. La petite féline, maigre, trempée et à l’œil ensanglanté, s’est à nouveau enfuie pour se réfugier dans un terrier boueux et instable.

Millie Mckell et Sanna Wheeler sont restées des heures sur place sans pouvoir atteindre la minette. « Nous allions abandonner parce qu'il commençait à faire sombre, nous savions qu'il n'y avait aucune chance », confie la fille.

Petit Miracle

Toutefois, peu avant 21 heures, elle a réussi à mettre la main sur le chaton, qui était particulièrement mal en point. « Nous l'avons ramenée à la maison et elle s'est immédiatement effondrée, elle avait été tellement traumatisée par tout ça », se souvient sa bienfaitrice.



Millie Mckell

Elle et sa mère l’ont lavée et nourrie. Le lendemain matin, elles l’ont emmenée chez le vétérinaire, qui l’a examinée et a soigné son œil. Surnommée « Petit Miracle » par ses sauveuses, elle se rétablit doucement et reprend des forces. Millie Mckell et sa fille lui administrent ses gouttes oculaires et la nourrissent à la main.

Elles continueront de s’occuper d’elle en attendant de lui trouver une famille adoptive. Par ailleurs, elles ont lancé une cagnotte pour payer la facture vétérinaire. Des centaines de dollars ont ainsi été récoltés, et l’argent en supplément sera reversé à l’association locale Austin Pets Alive!, qui travaille d’arrache-pied au sauvetage d’animaux victimes des inondations.

Millie Mckell