"Un merveilleux équilibre" : Un basketteur professionnel sous le charme d'un chaton né dans la salle de son club

Une portée de chats a vu le jour dans une enceinte sportive à Istanbul, en Turquie. Un joueur de l’équipe locale de basketball a décidé de faire de l’un de ces chatons le nouveau membre de sa famille. Nigel et son petit protégé sont devenus inséparables.

Nigel Hayes Davis est né à Westerville dans l’Etat de l’Ohio, mais ce n’est pas aux Etats-Unis qu’il exprime ses talents de basketteur actuellement. Le joueur de 28 ans évolue, en effet, dans le club stambouliote de Fenerbahçe Beko. Il fait partie des stars de la ligue turque, ayant joué dans des franchises prestigieuses de la NBA telles que les Los Angeles Lakers et les Toronto Raptors.

Depuis peu, il est surtout l’heureux propriétaire d’un adorable chaton tabby gris qu’il a choisi d’appeler Sly, rapporte le média turc Hürriyet Daily News.

Le jeune félin porte, en quelque sorte, l’ADN de son club, puisqu’il fait partie d’une portée née à la salle Ülker Sports Arena, qui accueille les matches à domicile de Fenerbahçe Beko.



Pour l’ailier de 28 ans, cette expérience est une grande nouveauté. « Je n'avais jamais adopté d'animal auparavant, donc j'étais un peu inquiet au début », raconte-t-il. L’homme se dit conscient de la responsabilité qu’incombe une telle démarche et se réjouit d’avoir pris cette décision, car elle a un impact positif sur sa vie. « Quand on les aime [les chats], ils établissent un merveilleux équilibre », explique-t-il à ce sujet.

« Les chats font des choses charmantes pour garantir votre affection », poursuit Nigel Hayes Davis que Sly ne quitte jamais d’une semelle.

Fasciné par la nature des chats

Le basketteur confie son admiration face à l’attitude des Turcs à l’égard des animaux des rues. « Ils s'occupent des animaux errants, chats et chiens, constate-t-il. De l'eau et de la nourriture sont placées devant leurs restaurants. Les gens se soucient des animaux. Je crois que les animaux font partie intégrante de la culture turque, et c'est merveilleux qu'il en soit ainsi. »

Il se dit aussi fasciné par la nature des chats : « Lorsque vous accrochez un jouet en forme de souris, [Sly] s’excite et se jette sur lui pour s’amuser avec. Ils adorent jouer et attaquer ». Nigel Hayes Davis aime, lui aussi, « jouer et attaquer », mais il le fait sur les parquets.