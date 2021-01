Un Maine Coon sauvé par un garagiste et des vétérinaires après 3 heures de travail

Prise au piège dans le moteur d’une voiture, une chatte blessée y a passé 3 longues heures avant d’être libérée. Une vétérinaire s’est déplacée sur les lieux pour lui porter secours, car elle avait la peau collée à la paroi par la chaleur.

Le 11 décembre dernier, l’équipe de l’Arizona Humane Society (AHS) avait été contactée par un automobiliste habitant Phoenix. En faisant fonctionner le moteur de sa voiture, ce dernier a entendu des miaulements provenant de sous le capot. Il avait tout de suite coupé le contact et compris qu’un chat s’y trouvait.

Ruthie Jesus, de l’AHS, l’a rapidement rejoint et tous 2 ont essayé de sauver l’animal, qui était en fait une femelle Maine Coon de 2 ans. La jeune femme et le propriétaire du véhicule ont surélevé ce dernier à l’aide d’un cric, retiré une roue avant et tenté d’accéder à l’emplacement du félin. Malheureusement, ils se sont rendu compte qu’il était coincé.

Pire encore, la chatte avait la peau collée par la chaleur à 2 plaques métalliques situées près de la courroie, rapporte People. Ruthie Jesus a alors appelé le Dr Melissa Thompson, vétérinaire de l’association, qui est arrivée avec son kit de chirurgie.

Elle a enlevé la partie de la peau qui était collée, et la chatte, qui a été appelée Cindy Lou Who, était enfin libre. Elle avait passé 3 heures dans cet endroit étroit et brûlant. Ses plaies devaient toutefois être soignées en urgence.

Emmenée à la clinique vétérinaire, elle a été examinée et ses blessures nettoyées. Melissa Thompson a découvert qu’elle avait avalé des morceaux de câbles et d’autres composants électriques en tentant de se défaire de son piège. 3 opérations ont été nécessaires.

Elle s’en est courageusement remise. Cindy Lou Who attend désormais d’être adoptée. Voici son sauvetage en vidéo :

A lire aussi : Une famille récupère son chat, perdu trois années plus tôt, grâce à une publication Facebook !